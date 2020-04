Truiense basisscholen op zoek naar 220 laptops: “ We nemen het heft in eigen handen” Dirk Selis

10 april 2020

14u27 0 Sint-Truiden Sint-Truiden is nog steeds het epicentrum van het coronavirus. Het Sint-Trudoziekenhuis en het woonzorgcentrum Villa Rosa zien de storm op dit eigenste moment aan zich voorbijrazen, maar binnenkort zal het virus ook andere nare gevolgen vertonen. In het Truiense basisonderwijs, zo blijkt. Daar is dringend nood aan 220 laptops.

“Eigenlijk moeten we afwachten wat de nationale veiligheidsraad beslist over hoe we het na de paasvakantie moeten aanpakken, maar we nemen het heft toch al zelf in handen”, steekt Kristel Croes, algemeen directeur Katholiek Onderwijs Scholengemeenschap Hesbania van wal. “Het ministerie van onderwijs heeft de koepels de opdracht gegeven om een behoeftebevraging te doen. Maar omdat de focus van de overheid vooral naar het secundair onderwijs gaat, hebben we zelf alles in kaart gebracht. Uit een rondvraag blijkt dat er in het Truiens basisonderwijs nood is aan 220 laptops om na de paasvakantie het afstandsleren verder te zetten.”

Vriendjes missen

“Tot hiertoe is er al heel wat werk verzet”, zo haakt Els Willems, directeur GO! Scholengroep Zuid-Limburg daar op in. “Er hebben al leerkrachten zelf online materiaal geleverd en zelfs bundeltjes persoonlijk aan huis bezorgd bij de leerlingen. Er zijn ook ouders die dingen hebben afgeprint voor andere gezinnen die over geen printer beschikken. Trouwens, die laptops zijn niet alleen levensbelangrijk voor ons onderwijs in de strikte zin van het woord. Zo is het bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk dat kinderen van acht, negen jaar hun klasgenootjes en hun leerkracht nog te zien krijgen, ook al is dat ‘slechts’ digitaal. Sommigen missen hun vriendjes, weet je? Dat sociale contact is immens belangrijk voor kinderen.” Het virus heeft gelukkig ook enkele positieve neveneffecten. Het ontzuilt het Truiense onderwijs. “Nu de nood zo hoog is, is het fantastisch dat er toenadering is gekomen tussen onze onderwijsnetten”, zegt Kristel Croes. “En uietaard danken we de serviceclubs die reageren op onze noodkreten.”

Serviceclubs

Niet alleen de onderwijsnetten hebben elkaar trouwens gevonden, ook de serviceclubs. “Wij hebben de oproep gericht aan de interservice, het overkoepelend orgaan van de tien Truiense serviceclubs”, zegt de geestelijke vader van het initiatief Jos Dubois, voorzitter van Rotary Sint-Truiden die hoopt 50.000 euro te vergaren “Het is fantastisch dat Marc Vreys erin geslaagd is om hen op dezelfde lijn te krijgen.” Die zal proberen op twee manieren aan die 220 laptops te geraken. “Via de sociale media roepen we op om tweedehands laptops in te leveren”, zegt Marc Vreys. “Maar we tasten ook in onze eigen sociale kas om er nieuwe aan te kopen.”

Tweedehands laptops kunnen binnengebracht worden bij Lowette Gifts, Sint-Jorisstraat 4530 in 3800 Sint-Truiden (elke weekdag van 9u tot 18u) en bij Gravermi, Steenweg 1 en 3870 Heers (elke weekdag van 9u tot 16u). Wie het project financieel wil steunen, kan dat doen op rekeningnummer BE37 7350 5654 5328 op naam van Interservice met als mededeling ‘gift laptops’.