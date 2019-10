Truiens Stadskantoor te koop Dirk Selis

19 oktober 2019

14u51 0 Sint-Truiden Wie plannen heeft om burgemeester van Sint-Truiden te worden en niet kan wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, kan zich alvast een Stadskantoor aanschaffen. De Stad Sint-Truiden wil een nieuw stadskantoor op de Minderbroederssite bouwen en om die plannen te bekostigen zet ze tal van haar gebouwen en gronden te koop. Ook haar huidig Stadskantoor aan de Kazernevest staat te koop.

In de etalage staan momenteel het huidige Stadkantoor, het oude atheneum, het oude weeshuis en de oude muziekschool. Ook de gronden en gebouwen op het Ridders de Menten de Horneplein 4 staan te koop op Covast, het online biedingsplatform gespecialiseerd in het begeleiden van overheden bij hun vastgoedtransacties. Maar of het allemaal zo’n vaart zal lopen met die verkoop valt nog af te wachten. De voormalige Muziekschool in de Leopold II straat 3 en 5, waar het stadsbestuur sinds april een slordige 970.000 euro voor vraagt, is bijlange nog niet verkocht. Enkel het Truiense kantoor Aktimmo heeft een bod van slechts 250.000 euro gedaan, kunnen we op de site van Covast vernemen. “We moeten de modaliteiten van de verkoop van het Stadskantoor nog in detail bekijken, maar als we naar de Minderbroederssite vertrekken, betekent het inderdaad dat we het huidig Stadskantoor dienen te verkopen”, zegt schepen Hilde Vautmans.