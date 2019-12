Truiens schepencollege ambitieus bij voorstelling meerjarenplanning: “Wij willen de gezinsstad van Vlaanderen worden” Dirk Selis

06 december 2019

13u04 0 Sint-Truiden “De stad klaarstomen voor de toekomst van de Truienaar, dat is de uitdaging van het meerjarenplan 2020-2025 van het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zei burgemeester Veerle Heeren (CD&V) vandaag op een druk bijgewoonde persconferentie.

Het Truiens stadsbestuur heeft een globaal akkoord bereikt over haar strategisch en financieel meerjarenplan. Dit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraadscommissie van 11 december 2019 en de gemeenteraad van 19 december 2019. Dit meerjarenplan is de concrete invulling van het bestuursakkoord dat de 3 meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V hebben afgesloten één jaar geleden.

Gezinsstad

In dit meerjarenplan ligt de nadruk op 5 doelstellingen die de bestuursploeg wil realiseren om van Sint-Truiden een warme, veilige, leefbare, slimme en levendige stad te maken. “Kortom, een gezinsstad waar je graag wilt wonen en werken, waar je kinderen zich veilig kunnen bewegen en ontplooien en waar veel te beleven valt op sportief, cultureel, toeristisch en recreatief vlak”, legt Veerle Heeren (CD&V). Dit heeft zich vertaald in 35 actieplannen en talrijke acties. De focus van onze meerjarenbegroting ligt op het managen van onze kerntaken én op investeren in toekomstgerichte initiatieven, ondanks de financiële druk die op alle gemeenten rust.” Opvallende actiepunten zijn de renovatie van de Academiezaal voor 2,2 miljoen euro, de verdere werken aan de riolering van de Truienaren, de vehoging van het politiebudget met jaarlijks 300 000 euro en de restauratie van Speelhof, Abdij, Minderbroederssite en de burcht van Brustem.

Geen belastingsverhoging

Het is naar eigen zeggen een ambitieuze meerjarenbegroting. De volgende zes jaren zal het stadsbestuur 81 miljoen euro investeren. Opvallend de personenbelasting en onroerende voorheffing worden niet verhoogd. Sint-Truiden gaat extra middelen investeren in veiligheid en kinderen en wil verder duurzaam investeren in infrastructuur, verenigingen en onze erfgoedsites. Ook wil ze haar dienstverlening voor de Truienaren versterken met een efficiënte en slimme stadsorganisatie die zich richt op haar kerntaken. “Wij hebben onze uitgaven heel grondig doorgelicht en bewuste keuzes gemaakt opdat onze begroting gezond en in evenwicht blijft tot in 2025", zegt schepen van Financiën Jo Francois (N-VA). "Het jaarbudget van de Stad Sint-Truiden bedraagt 73,8 miljoen euro (Stad 62 mio, OCMW 9 mio, AGB Patri 3 mio en AGB Agost 0,1 mio red.), dit zijn de inkomsten die wij ontvangen. Onze geconsolideerde leningen lossen we jaarlijks af met 10 miljoen euro (de stad met 7,8 mio euro, OCMW met 0,3 mio, AGB Patri met 0,5 mio en AGB Agost met 1,3 mio euro red). De volgende 6 jaren wordt er 81 miljoen euro geïnvesteerd in de stad en de Truienaren. We ontvangen hiertegenover voor 19 miljoen euro toelagen De geconsolideerde schuld eindigt met 114 miljoen euro in 2025 door het strikt houden van de aflossingen en het uitgavenpatroon.”