Truiens popacademie opnieuw van start Dirk Selis

11 september 2019

12u03 0 Sint-Truiden Aan het begin van een nieuw schooljaar schieten ook de lessen van de Academies Haspengouw uit de startblokken. In de podiumtak spreken de jongste jaren vooral de popopleidingen tot de verbeelding van almaar meer kinderen en jongeren.

De Academie speelt hierop in. Het poparrangement breidde gestaag uit en op zaterdag 14 september kunnen kandidaat-leerlingen kennismaken met alle vormingen tijdens een start- en auditiedag. Aanstormend poptalent krijgt dan een stoomintroductie in pop- en jazzpiano, elektrische gitaar, elektrische pop- en jazzzang, drums, en pop- en jazzsaxofoon. Tijdens de start- en auditiedag ontdekken bezoekers op welk niveau ze de lessen kunnen volgen. Sommigen zullen meerdere onderdelen aankunnen, anderen moeten starten van nul, maar dat is geen probleem. Iedereen is welkom en voor elke leerling is er een gepaste opleiding.

De start- en auditiedag van de Academie Haspengouw vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 van 11u tot 13u in de Gazo (Gazometerstraat 1-3). Info en inschrijven via info@ahpodium.be.