Truiens Museum DE MINDERE wil met online project ‘Hé Franciscus!’ klassiek museumbezoek opfrissen Giulia Latinne

29 september 2020

20u14 0 Sint-Truiden Een frisse wind blaast door DE MINDERE, want via het nieuwe project ‘Hé Franciscus!’ verspreidt het Truiens museum korte video’s online én fysiek als QR-codes in het gebouw. Op die manier hoopt de organisatie nieuw leven in het museumbezoek te blazen en meer jongeren aan te trekken.

Op zondag 4 oktober is het Werelddierendag, oftewel de feestdag van de grootste dierenvriend Franciscus van Assisi. Op die feestdag speelt het Truiens museum DE MINDERE nu in met het project ‘Hé Fransiscus!’. Zo zijn er deze en volgende week workshops in vogelthema voor kinderen van de lagere school en verspreidt het museum korte filmpjes in het teken van Franciscus op sociale media. Daarbovenop kunnen bezoekers ook filmpjes in het museum bekijken via een QR-code gelinkt aan de erfgoedobjecten.

Interactieve aanpak

Maar naast een ode aan de grootste dierenvriend, wil DE MINDERE vooral een verjongingsoperatie doorvoeren. “Het project ‘Hé Franciscus!’ is voornamelijk bedoeld om het museumbezoek aantrekkelijker te maken”, benadrukt medewerker Peter Preuveneers. “Het klassieke museumbezoek waar men enkel observeert, is voorbij. Mensen worden graag betrokken”, aldus Preuveneers.

Daarom brengt het museum een interactieve aanpak naar haar bezoekers door QR-codes van video’s aan de erfgoedobjecten te koppelen. “Zo linken we het zonnelied en een nagebouwd bos in het museum met een video van de 93-jarige stichter van het museum pater Herman Hansen”, verduidelijkt Preuveneers. “Hij vertelt daarin hoe de natuur van iedereen is. Met een ander filmpje geven we onze bezoekers dan weer een exclusieve inkijk in het depot waar we meer dan 15.000 erfgoedvoorwerpen van franciscaanse kloosters en ordes bewaren. Op die manier hopen we het museumbezoek op te frissen én meer jongeren aan te trekken”, aldus Preuveneers.

Voor meer informatie kan je terecht op de website demindere.be/agenda/he-franciscus.