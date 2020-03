Truiens koppel gestrand op tropisch eiland in Filipijnen: “Het klinkt romantisch, maar we willen zo snel mogelijk naar huis” Dirk Selis

20 maart 2020

10u48 0 Sint-Truiden Truienaar Dieter Vanham (29) en zijn vriendin Elina Sevenants (23) zitten al dagen hopeloos vast op de Filipijnen. “We geraken maar niet op een betaalbare vlucht naar huis”

“Het grootste probleem is dat we vanuit Cebu (de tweede stad van de Filipijnen red.), niet naar Manilla mogen vliegen”, legt Dieter Vanham (29) uit. “We hebben onze terugvlucht van Manilla, maar voorlopig geen manier om daar te geraken. Bijkomend probleem is dat er voorlopig slecht en onzeker gecommuniceerd wordt door het consulaat van België in Cebu en de Belgische ambassade. Ze vertelden ons dat als we een vlucht van Manilla naar België hadden voor vandaag, er een militair vliegtuig ons van Cebu naar Manilla kon brengen zodat we deze vlucht konden halen. Wij boekten dus een vlucht en zijn bij het ochtendgloren naar de luchthaven in Cebu gegaan, maar daar wist niemand van iets. Nu zitten we terug in ons hotel, waar de kosten ook beginnen op te lopen.”

3.000 euro

“We wachten op duidelijke info alvorens nog extra vluchten te boeken of naar de luchthaven te trekken”, gaat Dieter verder. “Er zijn ook rechtstreekse vluchten van Cebu naar Brussel maar die vliegtickets lopen nu al op tot 3.000 euro. Naar Parijs is goedkoper, maar wie zegt dat de Fransen ons België zullen binnen laten? Gestrand op een tropisch eiland, het klinkt romantisch maar we willen toch zo snel mogelijk naar huis. De onzekerheid begint te knagen.”