Truiens koort Altebasso zingt voor Levensloop DSS

16 september 2019

13u31 0 Sint-Truiden Altebasso, een Truiens eigentijds koor dat elke vrijdag samenkomt om te genieten van samenzang en al wat daar bijhoort, heeft zaterdag na haar benefietconcert een cheque van 1.000 euro overhandigt aan Levensloop

“Omdat wij eerder dit jaar iemand van onze zeer geliefde leden verloren hebben aan kanker, besloten we een benefietconcert ten voordele van Levensloop te houden”, vertelt voorzitter Edith Goossens. “Met onder andere nummers als ‘Leave a light on’, ‘Hakuna Matata’ en ‘Someone like you’ brachten we een greep uit ons repertoire dat hemels klonk in de kapel van het Truiense OCMW.”

Ben jij ook een enthousiaste zanger(es) en wil je graag in een koor zingen, aarzel niet en neem contact op via info@altebasso.be.