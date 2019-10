Truiens Habbekrats-trefpunt Het Klokhuis bestaat één jaar: “200 kinderen vinden er intussen een warme thuishaven” Dirk Selis

16 oktober 2019

17u58 0 Sint-Truiden Het is al een jaar geleden dat Het Klokhuis opende. Dat is het trefpunt van Habbekrats in Sint-Truiden, waar alle kinderen en jongeren elke dag terechtkunnen voor hulp op maat, afwisselende activiteiten en boeiende vormingen. Het stadsbestuur van Sint-Truiden, dat het initiatief ondersteunt, kijkt met veel voldoening terug op de voorbije 365 dagen.

Een jaar geleden kreeg het voormalige jeugdcentrum De Tochtgenoot niet alleen een andere naam maar ook een nieuwe invulling. Vandaag kent iedereen deze plaats als Het Klokhuis, een warm huis waar kinderen en jongeren terechtkunnen voor kleurrijke activiteiten en professionele begeleiding. Het Klokhuis is een trefpunt van Habbekrats, een gerenommeerde organisatie die zich al bijna 30 jaar inspant voor het welzijn van kinderen en jongeren, in samenwerking met het stadsbestuur van Sint-Truiden. Habbekrats kreeg vorig jaar nog de Belgische Kinderrechtenprijs.

Gastvrij

Een jaar na de opening van Het Klokhuis blikt de stad Sint-Truiden – die het initiatief ondersteunt – tevreden terug op de voorbije opstartperiode. Het is er een druk komen en gaan van kinderen en jongeren, die er genieten van een gastvrij onthaal van de deskundige medewerkers. “Ondertussen komen bijna 200 verschillende kinderen naar Het Klokhuis, waarvan een vijftigtal op dagelijkse basis. In totaal heeft Habbekrats hier al 276 verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan ook ruim 2.000 keer deelgenomen is. Dat zijn schitterende resultaten, die we te danken hebben aan de onvoorwaardelijke warmte die het huis uitstraalt en natuurlijk de inzet van de vrolijke begeleiders. In Habbekrats hebben we dus duidelijk een solide partner gevonden om een veilige thuishaven te creëren voor onze Truiense jeugd”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.