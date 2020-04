Truiens containerpark heropent, maar enkel op afspraak Dirk Selis

03 april 2020

16u11 0 Sint-Truiden Het containerpark van Sint-Truiden heropent op dinsdag 7 april. Maar om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt opgeroepen om enkel naar het containerpark te komen, wanneer dat strikt noodzakelijk is.

Eerder deze week kondigde minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) al aan dat de containerparken in Vlaanderen vanaf 7 april de deuren weer zouden openen. Ook het containerpark van Sint-Truiden gaat dan opnieuw open, zij het onder strikte voorwaarden. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt iedereen opgeroepen om deze maatregelen strikt in acht te nemen. “Wie zijn afval niet thuis kan stockeren of kan meegeven aan de huis-aan-huisophaling, kan vanaf dinsdag 7 april naar het containerpark. Voorwaarde is wel dat er vooraf een afspraak is gemaakt. De toegang is beperkt en er worden slechts een bepaald aantal wagens per uur toegelaten. Elke kaarthouder kan bovendien slechts maximaal één keer per 14 dagen een bezoek brengen aan het containerpark, zolang de coronacrisis duurt. Ook de gratis lenteschoonmaakactie wordt uitgesteld tot deze crisis helemaal achter de rug is”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Afspraak

“We roepen iedereen die toch naar het containerpark komt op zich strikt te houden aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Die worden duidelijk geafficheerd aan de ingang. Enkel mensen die vooraf een afspraak maakten en beschikken over een geldige containerparkkaart worden toegelaten op het containerpark zelf. Het heeft geen zin om zonder afspraak langs te komen”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

Een afspraak maken voor het containerpark kan telefonisch via het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011/70.14.14 of via de afsprakenmodule op de website www.sint-truiden.be/afspraak. Asbest en kleding kunnen voorlopig niet naar het containerpark gebracht worden. De ophaling van snoeiafval en de reguliere afvalophalingen blijven doorgaan, zoals voorzien op de afvalkalender.