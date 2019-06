Truiens buurtcomité plaatst replica van gestolen gedenkplaat René Lambrechts Dirk Selis

13 juni 2019

14u38 0 Sint-Truiden Het buurtcomité van de René Lambrechtsstraat heeft een replica van de glazen gedenkplaat van verzetsheld René Lambrechts opgehangen. De originele gedenkplaat is sinds maart vorig jaar verdwenen. Geen vandalisme, maar vakkundig de schroeven verwijderd. Gestolen, dus. Een klacht bij de politie bleef zonder resultaat. “Wat René Lambrechts voor ons gedaan heeft, mag niet vergeten worden", vertelt Frederic Bay van het buurtcomité.

René Lambrechts werd geboren in Stevoort op 23 november 1908 en woonde tijdens WOII in Sint-Truiden. Tijdens de oorlog was de familie Lambrechts actief in het verzet. Na de inval van de geallieerden in Normandië op 6 juni 1944 werd het verzet in België gevraagd om sabotages tegen de Duitse bezetter uit te voeren. Verzetslieden en politiek gevangenen werden gevangen gehouden in de oude Hasseltse gevangenis (waar nu de universiteit is gevestigd). De geallieerden en het verzet hadden schrik dat de gevangen genomen verzetslieden zouden gefolterd worden om informatie los te weken. Op 10 juni 1944 besliste het verzet om de gevangenis te overvallen en zo de gevangenen te bevrijden. Het was René Lambrechts die samen met 4 andere verzetslieden aan deze actie deelnam. De 5 verzetsstrijders slaagden in hun missie, maar moesten spijtig genoeg deze heldendaad met hun eigen leven bekopen. In 1945 werd een stuk van de toenmalige Houtstraat, waar René Lambrechts woonde, naar hem vernoemd.

De strijd tegen vergetelheid

“Naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag in 2008 werd een gedenkplaat onthuld aan het huis waar René Lambrechts woonde. Deze plaat werd jammer genoeg in 2018 gestolen” vertelt Frederic. “Ter ere van de 75ste verjaardag van de inval op de gevangenis heeft het buurtcomité René Lambrechtsstraat, in samenspraak met de familie Lambrechts, het initiatief genomen om een replica van de gestolen gedenkplaat te laten maken en weer aan de toenmalige woning te bevestigen. Zodat deze heldendaad wordt herdacht en deze herdenking de strijd wint tegen de vergetelheid.”