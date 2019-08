Truiens Begijnhof wordt opnieuw omgetoverd tot kunstenaarsdorp Montmartre Dirk Selis

13 augustus 2019

11u18 0 Sint-Truiden Wie zich aanstaande donderdag in het spoor wil begeven van kunstenaars zoals Toulouse-Lautrec, Van Gogh en Picasso hoeft niet naar de lichtstad af te zakken. Het Truiense Begijnhof transformeert voor de tweede keer in een onvervalste Montmartre-kunstmarkt.

“De eerste Montmartre-kunstmarkt in het unieke kader van het Truiens begijnhof was vorig jaar een schot in de roos. We genoten van prachtig weer terwijl 80 bedreven kunstenaars hun metier tentoon spreidden. Maar liefst 3000 enthousiaste bezoekers kwamen opdagen. Daarom breiden we het kunstcircuit dit jaar verder uit rond de kerk en verwachten dit jaar 120 kunstenaars”, vertelt coördinator Marleen Thijs. “Montmartre-getrouw zijn het vooral schilders en pentekenaars, maar ook keramisten en houtbewerkers zijn van de partij. Nieuw is een demonstratiestand van Haspengouw Academie, Afdeling Beeld en een fototentoonstelling van Renovat. Montmartrekunstfans kunnen van de gelegenheid gebruik maken om de Astronomische Studio van Camiel Festraerts en de wereldberoemde Agnesbegijnhofkerk te bezoeken.”

Franse chansons

“Om 11 uur opent de kunsthappening met een gratis aperitiefconcert van het Canadese McKenna Quintet in de begijnhofkerk”, vertelt Marleen Thijs. “Vijf broers en zussen, die bij het Nederlandse Orlando Festival in Rolduc masterclasses volgen, spelen een strijkkwintet van Mozart en zingen meeslepende Spaanse en Engelse liederen. Om 14 uur en 15.30 uur speelt het Pierlala-orkest Franse volksdansmuziek. Tussendoor weerklinken Franse chansons op het kerkplein. Terwijl volwassen bijpraten op het zomerterras onder de lommerrijke platanen, kunnen kinderen zich uitleven in een springkasteel van fotowinkel Robijns. Het Begijnhof Buurtcomité beoefent de begijnendeugd om dorstigen te laven, terwijl drie foodtrucks zorgen voor hartige en zoete hapjes. “

Extra kunsttip: vanuit het begijnhof kunnen kunstliefhebbers nog een mooie wandeling maken langs het openlucht-kunstcircuit “Tinteling” op het Kasteeldomein Speelhof