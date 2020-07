Truienaren volgen mondmaskerverplichting goed op, één horecazaak beboet in Gingelom Emily Nees

26 juli 2020

15u38 0 Sint-Truiden Wie naar de binnenstad van Sint-Truiden trekt, moet sinds gisteren een mondmasker dragen. Volgens korpschef Steve Provost houdt de grote meerderheid zich aan die verplichting. “Over het algemeen wordt de nieuwe maatregel vrij goed opgevolgd. We treden dit weekend enkel sensibiliserend op.”

In het centrum van Sint-Truiden is het vanaf zaterdag verplicht om een een mondkapje op te doen. De lokale verstrenging werd goed onthaald, want de meesten hielden zich aan de verplichting. “Over het algemeen wordt de nieuwe maatregel vrij goed opgevolgd. Als iemand toch geen exemplaar draagt, treden we dit weekend enkel sensibiliserend op en dat wordt steeds aanvaard. Vanaf maandag zullen we uiteraard wel strenger toezien.”

Horecazaak beboet

Wat verderop, in Gingelom, is er wel een coronaboete gevallen. “Wij hebben vastgesteld dat de uitbating van één horecazaak zelf geen mondmasker droeg. We hebben dan ook een coronaboete opgelegd.” Het gaat dan om een geldbedrag van 750 euro.

