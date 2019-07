Truienaren kunnen voortaan zelf aangeven waar er een boom moet komen: Stadsbestuur wil verder vergroenen Dirk Selis

29 juli 2019

17u35 0 Sint-Truiden Met een actieplan ‘grote bomen’ wil het stadsbestuur Sint-Truiden verder vergroenen. Buurtbewoners moeten hierbij zelf ook kunnen aangeven waar er in hun omgeving extra bomen kunnen bijkomen. Op die manier wil de stad Sint-Truiden verder bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. Dit plan en de bijhorende actiepunten worden in de loop van deze legislatuur uitgerold.

Er moeten zes miljoen extra bomen geplant worden om onze steden hitte¬bestendig te maken, zegt Bos+. Truienaren met een tuintje of een nabijgelegen park hebben het de voorbije week gevoeld: bomen brengen verkoeling. Buurten die dat geluk niet hebben, kreunden onder enkele graden meer. Om de oververhitting van onze steden te bestrijden, zouden er zes miljoen bomen bij geplant moeten worden, zegt Bos+. Zes miljoen, dat is evenveel als er inwoners zijn in Vlaanderen. Voor elke inwoner één extra boom. Is dat wenselijk en haalbaar in Sint-Truiden? Wij vroegen het aan de politieke partijen in Sint-Truiden.

Grote Markt

“Vooreerst blijven wij als sp.a voorstander van meer bomen op de Grote Markt”, steekt Ludwig Vandenhove (sp.a) van wal. “Wij hebben steeds tegen het verdwijnen ervan geageerd. Maar bomen op de Grote Markt zullen niet volstaan om mee aan de klimaatopwarming het hoofd te kunnen bieden. Ook op andere plaatsen in het centrum en op het ganse grondgebied moeten er bomen bijkomen. Het voormalige gebouw van de Haspengouwse Academie Podium in de Leopold II-straat 3 en 5 moet in handen van de stad blijven in plaats van te verkopen om de gemaakte financiële put van de stad te helpen dempen.Het beschikt over een prachtige tuin, waar nog bomen kunnen bij aangeplant worden. Het kan nog meer dan vandaag een ontmoetingsruimte worden voor de buurt. En ja, dit gaat geld kosten. Maar beleid is een kwestie van keuzes en de aanpak van het klimaatprobleem op een sociaal verantwoorde manier moet prioriteit nummer 1 zijn”.

Plant een boom in je gazon

“Wij gaan met een degelijk bomenbeleidsplan voor kwaliteitsvol groen,” benadrukt Peter van Dam, gemeenteraadslid van Groen, “niet zomaar wat boompjes als versiering, maar bomen met een voldoende grote kruin, bomen die verkoelend werken. Bij iedere heraanleg van de open ruimte, van straten en pleinen moet dit waar gemaakt en opgevolgd worden: bomen die we nu planten zorgen voor koelte voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor ons allemaal geldt de oproep: plant een boom in je gazon!”

actieplan ‘Grote Bomen’

Maar de meerderheid komt verrassend uit de hoek en kondigt vandaag een actieplan ‘Grote Bomen’ aan waarmee het Sint-Truiden verder wil vergroenen. “Buurtbewoners moeten hierbij zelf ook kunnen aangeven waar er in hun omgeving extra bomen kunnen bijkomen. Op die manier wil de stad Sint-Truiden verder bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. Dit plan en de bijhorende actiepunten worden in de loop van deze legislatuur uitgerold” zegt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V).