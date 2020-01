Truienaren beginnen steeds later aan kinderen Dirk Selis

03 januari 2020

18u24 8 Sint-Truiden Het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft het jaar afgesloten met een 10 procent meer bevallingen dan in 2018. Maar opvallend: Het ziekenhuis kende een fikse daling bij het aantal moeders jonger dan 25 jaar.

“Het aantal geboortes in Sint-Trudo fluctueerde de voorbije jaren. We merken daarbij dat de investering in het verloskwartier en de aanwerving van nieuwe gynaecologen de voorbije jaren zich nu vertaalt in deze mooie resultaten voor 2019”, zegt gynaecoloog dr. Ian Michiels. “Een duidelijke trend is dat er steeds meer vrouwen op iets latere leeftijd moeder worden. Eén op vijf vrouwen die in ons ziekenhuis bevielen, waren ouder dan 35 jaar. Ook in de categorie 40+ zagen we een stijging ten opzichte van vorige jaren”, gaat Michiels verder.

Na een scheiding

“Er was dan weer een daling bij het aantal moeders jonger dan 30 jaar en zeker een opvallende daling bij het aantal moeders jonger dan 25 jaar, ook nog gedurende de laatste vijf jaar. Mensen beginnen gewoon later aan kinderen, of beginnen opnieuw aan kinderen in een nieuwe relatie na een scheiding bijvoorbeeld. Daarnaast zien we ook dat nieuwe fertiliteitstechnieken mensen op latere leeftijd toch de kans geven om hun kinderwens waar te maken.” In Sint-Trudo Ziekenhuis opende in augustus 2019 de vernieuwde materniteit met 3 relax- en bevalbaden. “We merken in de dagdagelijkse praktijk, dat de vraag naar het gebruik van het bad reëel toeneemt. Het feit dat je hier in een huiselijke sfeer kan bevallen, spreekt duidelijk aan”, besluit Michiels.