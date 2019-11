Truienaars vertellen hun levensverhaal op ‘Hallo Micro…!’ Dirk Selis

30 november 2019

10u44 0 Sint-Truiden Het stadsarchief van Sint-Truiden is het collectieve geheugen van tientallen generaties Truienaren. Een boeiende selectie ervan staat tentoon op de expo ‘Hallo Micro…!’. Die vindt plaats in de parochiezaal van Wilderen van vrijdag 30 november tot donderdag 5 december.

Sint-Truiden beschikt over een archief met een bundeling van duizenden documenten. Deze schat aan informatie over bijna een millennium stadsgeschiedenis vraagt om een deskundige conservering. “Sint-Truiden is een historische stad met een eeuwenoud verleden. De documenten hierover zitten veilig opgeborgen in onze prachtige archiefruimtes. Die herbergen een haast eindeloze verzameling waarvan we vandaag nog een heleboel kunnen leren. Regelmatig tonen we deze historische stukken aan het grote publiek, zoals op de Erfgoeddag, virtueel via ons nieuwe, digitale portaal ‘Erfgoud’ of natuurlijk tijdens de gesmaakte expo ‘Halo Micro…!’”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. Met deze tentoonstelling wordt de recente geschiedenis van de stad aan de hand van oude foto’s en interviews met Truienaren waarheidsgetrouw gereconstrueerd en gestockeerd. Dit audiovisueel materiaal is een perfecte aanvulling op de bestaande geschreven collecties van het stadsarchief en werpt een unieke blik op het dagelijkse stads- en dorpsleven in de vorige eeuw.

Binnenkort ook via www.erfgoud.be

Ieder jaar staat op deze manier het verleden van telkens een ander dorp centraal. Deze editie is het de beurt aan Wilderen en Duras. Van vrijdag 30 november tot en met donderdag 5 december is iedereen tussen 10u en 17u welkom in zaal Wilduraan (Galgestraat 154, 3803 Sint-Truiden). Op zondag 1 december is de expo een uur langer toegankelijk en serveert KVLV Wilderen – Duras heerlijke pannenkoeken en koffie aan alle bezoekers. “Ons archief vormt als het ware het geheugen van onze stad en haar inwoners. ‘Hallo Micro…!’ is een fantastisch project, waarbij we mede dankzij de inzet van enkele enthousiaste vrijwilligers een deel ervan zorgvuldig documenteren. Daarnaast stellen we het op een originele manier tentoon, zodat Truienaren ook kunnen kennismaken met het soms vergeten verleden van Sint-Truiden. Binnenkort stellen we het video- en fotomateriaal van de expo trouwens ook ter beschikking via ‘Erfgoud’, zodat iedereen er ook thuis van kan genieten”, zegt schepen van Archief Jurgen Reniers.