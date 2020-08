Truienaar vormt zijn feestzaal om tot toonzaal voor eiken tafels: “Augustus is sowieso om zeep” Dirk Selis

06 augustus 2020

12u17 1 Sint-Truiden Feestzaaluitbater Tim Pisane (39) zag zijn boekingen na de laatste veiligheidsraad smelten als sneeuw voor de zon. De Truienaar besloot echter niet om met de pakken te blijven zitten en turnde zijn feestzaal ‘De Jachthoorn’ om tot toonzaal voor exclusieve eiken tafels.

“Tijdens de eerste lockdown was het vanzelfsprekend dat er geen feesten mochten doorgaan tot en met 1 juli en daar kregen we ook een vergoeding voor”, steekt uitbater Tim Pisane (39) van feestzaal ‘De Jachthoorn’ van wal. “Na de versoepelingen zag het er nog redelijk goed uit maar toen de besmettingscijfers opnieuw de hoogte ingingen, namen de klanten zelf het initiatief om hun feest uit te stellen. Toen de veiligheidsraad daarop besliste om de versoepelingen terug te schroeven, werden de feestzalen en evenementensector toch serieus benadeeld. Maximum 10 personen in een oppervlakte die vaak veel groter is, is volgens mij niet haalbaar noch rendabel. En we krijgen ook geen vergoeding meer hè. Ah ja, want we mogen opblijven. Maar zeg nu zelf, wie gaat nu in deze feestzaal met z’n tienen een feest komen vieren. Eigenlijk heeft de Veiligheidsraad gewoon gezegd: feestzalen moeten sluiten.”

Klagen of handelen

“Maar goed, je kan klagen of je kan handelen. Ik heb voor dat laatste gekozen. Een goede kennis van mij is fabrikant van volle eiken tafelbladen en zocht een afzetmarkt in België. Ik heb niet getwijfeld en bood mijn feestzaal aan als toonzaal. Dus in plaats van trouwfeesten te organiseren, breng ik nu eiken tafels aan de man. Via facebook bereik ik aardig wat volk. De tafels kunnen zowel binnen als buiten dienen. De mensen zitten nu sowieso veel meer in hun eigen tuin en willen die wat geriefelijker en mooier maken. Dus er is wel vraag naar. Ik heb er deze week al drie verkocht. Neen, het is niet bedoeling dat dit mijn nieuwe job wordt. Ik hoop dat in september de donkere Coronawolken wat zullen wegdrijven en dat de boekingen opnieuw binnenkomen. Maar tot die tijd is het hier dus een meubelzaak (lacht).”