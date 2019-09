Truienaar reageert op relatiebreuk met zware agressie BVDH

11 september 2019

11u04 0

Een Truienaar riskeert een celstraf van achttien maanden nadat hij een relatiebreuk in oktober 2015 niet kon verwerken. De man begon in maart 2016 met het belagen van zijn ex en dat bleef een heel jaar duren. In april schakelde hij een versnelling hoger en begon hij ook met een vijftigtal sms’jes de vrouw lastig vallen. Het slachtoffer was duidelijk bang van de man, die intussen ook bedreigingen uitte. Toen ze zich verschuilde bij haar moeder, vernielde de Truienaar zelfs de voordeur van het appartementsgebouw. Hij heeft reeds een aantal veroordelingen voor weerspannigheid en beschadigingen opgelopen. Momenteel verblijft hij op een zorgboerderij. De procureur kan zich eventueel vinden in een straf onder voorwaarden, zodat de man de nodige cursussen in het omgaan met agressie kan volgen. De verdediging vroeg een werkstraf voor de Truienaar. Vonnis op 9 oktober.