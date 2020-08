Truienaar Philippe Lenaerts blaast Stapelstraat nieuw leven in: “Stad moet privé-initiatieven stimuleren, anders dreigt volledige leegstand” Dirk Selis

19 augustus 2020

15u46 2 Sint-Truiden Truienaar Philippe Lenaerts (61) woonde 40 jaar lang in de Stapelstraat. Met lede ogen zag Lenaerts die fiere handelsstraat echter achteruit boeren. Daarom besloot hij er zelf een project uit de grond te stampen, maar tegelijk heeft hij een niet mis te verstane boodschap voor het stadsbestuur. “Dit deel van de Stapelstraat heeft geen toekomst meer als uitsluitend handelsstraat.”

“De afbraak van de vroegere krantenwinkel en de vroegere kledingwinkel Synonyme is zoals je kan zien gebeurd”, steekt Truienaar Philippe Lenaerts (61) van wal. “De werken starten begin september en ik schat de oplevering tegen juni 2021. Er komt een nieuwbouw met drie appartementen en één handelsruimte. De architecte ontwierp een modern hedendaags gebouw met respect voor het historisch karakter van de Stapelstraat en mooi aansluitend op de architectuur van de bestaande omgeving. Ik hoop zo wat nieuw leven in de Stapelstraat te blazen want het is er de laatste tijd minder goed gesteld.”

Helaas werd vorige legislatuur in het RUP Binnenstad de volledige Stapelstraat opgenomen als handelsstraat met verplicht handelsbestemmingen op het gelijkvloers Schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA)

“Kijk, ik wil de stad zeker niet schofferen en ik moet zeggen dat de schepen van Ruimtelijke Ordening wel meedenkt, maar het moet mij als inwoner van de Stapelstraat toch van het hart. Dit deel (van Sint-Maartenkerk tot Tiensepoort, red.) heeft geen toekomst meer als uitsluitend een handelsstraat. Ik pleit voor een mix van handel en wonen op gelijkvloers, maar dat laatste is nu niet mogelijk volgens het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). De stad heeft recent trouwens zelf een vijftal panden aangekocht, maar slaagt er niet in om ze een handelsbestemming te geven.”

Concentratie van nachtwinkels

“De ontwikkeling van de hoek zou ook kunnen helpen om de straat meer aantrek te geven”, gaat Lenaerts verder. “Ik weet dat de stad hiermee bezig is, maar voorlopig is er weinig concreets van te merken. De concentratie van nachtwinkels is eigenlijk geen zicht voor één van de twee toegangspoorten van onze stad. Het is duidelijk dat het probleem vele facetten heeft en dat de oplossing zal moeten komen uit een samenwerking van stad en privé. Die privé-ondernemer is echter te beperkt in zijn mogelijkheden. Ik probeer alleszins met de ontwikkeling van dit project iets positiefs in gang te zetten en hoop dat anderen misschien volgen.”

Kleinere handelskern

“Ook ik ben voorstander van een kleinere handelskern rond de Grote Markt”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA). “Helaas werd vorige legislatuur in het RUP Binnenstad de volledige Stapelstraat opgenomen als handelsstraat met verplicht handelsbestemmingen op het gelijkvloers. In samenspraak met mijn collega voor middenstand en de handelaars die er nog bloeiende activiteiten hebben, wil ik graag de hoofden bij elkaar steken en eventueel tot aanpassingen komen. Zoiets beslis je niet alleen.”

“Dat er weinig concreet is, wil ik wel tegenspreken”, gaat Engelbosch verder. “Na tien jaar vruchteloos onderhandelen werd vorige gemeenteraad de aankoop van de voormalige wasserij op kop van de Stapelstraat goedgekeurd. Ik ging hiervoor op zoek naar subsidies vanuit Vlaanderen. Momenteel voer ik hierover verdere onderhandelingen.”