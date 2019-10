Truienaar krijgt vijf jaar cel voor verkrachting dochter, kleindochter en kleinzoon: feiten komen slechts bij toeval aan het licht Birger Vandael

25 oktober 2019

12u06 0 Sint-Truiden De feiten waarvoor een 75-jarige Truienaar vandaag veroordeeld werd, zijn onthutsend. Hij werd schuldig verklaard aan d e verkrachting van zijn kwetsbare dochter, minderjarige kleinzoon en minderjarige kleindochter en aan het bezit van 130.980 fotobestanden en 98 video’s van kinderpornografische aard. De man krijgt een effectieve celstraf van vijf jaar.

De feiten werden voornamelijk gepleegd tussen oktober 2006 en februari 2016 en kwamen maar bij stom toeval aan het licht. Bij een onderzoek naar een brandstichting in een voertuig, werd de gsm van een jongeman uitgelezen. De politie vond in het internetgeheugen honderden naaktfoto’s van minderjarigen die seksuele handelingen uitvoerden. De jongen had de gsm nog maar pas gekregen van zijn grootvader en al snel bleek dat het de zeventig was die naar deze beelden gesurft had.

Doos van Pandora

Het uitkomen van deze feiten bleek de doos van Pandora te zijn. De politie ging immers over tot een huiszoeking. De zeventiger probeerde nog zijn gsm stuk te gooien, maar kon niet verhinderen dat zijn gigantische collectie kinderporno werd aangetroffen. Bovendien bleek hij ook 720 seksverhalen over kleine kinderen in zijn bezit te hebben, bij een aantal stond zijn naam als auteur.

Helaas bleef het niet bij het bezit van deze verboden collectie. Toen de speurders te weten kwamen dat er een dochter met mentale beperking bij de zeventiger en zijn vrouw inwoonde, voelden ze nattigheid. De man bekende uiteindelijk enkele malen seks met haar te hebben gehad. En ook zijn kleinkinderen vielen uiteindelijk ten prooi van zijn lusten. Van zijn dochter en kleinzoon waren er zelfs beelden. De verkrachting van zijn kleindochter werd nog betwist, maar de rechtbank acht ook dit feit bewezen.

Seksueel geïsoleerd

De rechtbank oordeelt in het vonnis dat de man zijn driften niet onder controle kon houden en op schandalige manier misbruik maakte van zijn vertrouwensrelatie. “Hij had gespecialiseerde hulp moeten zoeken zodra hij de neiging begon te krijgen.” Een dokter stelde ook vast dat de man in behandeling moet voor zijn seksuele stoornis.

Het was voor advocaat Christian Lemache niet gemakkelijk om de Truienaar te verdedigen. Hij gaf aan dat hij in zijn rijke carrière van 34 jaar nog nooit een dergelijk dossier moest behandelen. “Hij is seksueel geïsoleerd geraakt", probeerde hij de feiten te schetsen. Het openbaar ministerie haalde ook wel aan dat de beklaagde nog een blanco strafblad had en op het eerste zicht een voorbeeldig en geëngageerd leven leidde. Toch kan men niet voorbij een effectieve celstraf.

Geen antwoord op vragen

De zeventiger wordt ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank voor een termijn van vijf jaar en wordt vijf jaar uit de rechten ontzet. “Er zijn heel veel vragen waar ik zelf ook geen antwoord op heb”, stamelde de zeventiger tijdens de behandeling. “Het spijt me!”