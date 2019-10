Truienaar hakt zestien keer met bijl in op deur BVDH

02 oktober 2019

Een 48-jarige man uit Sint-Truiden sloeg op 19 september 2015 volledig door. Hij trok die dag naar de woning van zijn ex-partner in Nieuwerkerken en hakte maar liefst zestien keer met een bijl in op de deur. Volgens de Truienaar had hij enkel de bijl meegenomen om binnen te kunnen, maar de rechtbank gelooft dat hij vervolgens zijn ex-partner ook bedreigde met het wapen. De Truienaar wordt dan ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en het uiten van bedreigingen. Hij krijgt de opschorting van zijn straf gedurende een periode van vijf jaar. De bijl wordt verbeurdverklaard. Aan het slachtoffer moet hij 540 euro betalen.