Truienaar (21) krijgt dertig maanden cel met uitstel voor waslijst aan feiten Birger Vandael

02 juni 2020

13u48 3 Sint-Truiden De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 21-jarige Truienaar, die afgelopen winter op het verkeerde pad is beland, veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden met volledig uitstel. De man belaagde zijn ex, ging lopen met de wagens van zijn zus en zijn vader en pleegde feiten van aanranding.

De man ging voor het eerst zijn boekje te buiten op 8 november 2019. Een getuige vertelde aan de politie hoe hij zag dat de beklaagde zijn ex-partner bleef lastigvallen op de parking van Auto5. Hij sloeg haar met de vlakke hand en nam haar gsm af. Die kreeg ze pas terug als ze naar de man zou terugkeren. Toen ze haar gsm toch opnieuw in haar bezit had, wilde ze de politie bellen, waarna ze werd weggesleurd door de beklaagde. Die hield zijn hand op haar mond en een arm rond haar hals, volgens de beschrijving raakten de voeten van het slachtoffer zelfs de grond niet meer.

Op 25 januari liep het opnieuw mis toen de beklaagde aan zijn zus vroeg of hij er mocht overnachten. Bij het ochtendgloren bleek de Peugeot van de vrouw verdwenen. De man bleek ermee rond te rijden. Enkele dagen later, op 4 februari, herhaalde hij dat trucje bij zijn vader. Hij bleek op enkele uren tijd ook de turbo van de wagen te hebben beschadigd.

Handtassendiefstallen

Op 6 en 14 februari schakelde de jonge twintiger over op diefstallen van handtassen. Zo sloeg hij toe aan het administratief centrum van Sint-Truiden, waar hij ging lopen met de portefeuille en de identiteitskaart van het slachtoffer. Op valentijn herhaalde hij de feiten, de handtas werd teruggevonden zonder de portefeuille met 135 euro aan cashgeld.

Ten slotte is er nog de aanranding van de eerbaarheid. De man benaderde op 9 februari een persoon met een beperking en stelde voor om seks te hebben. Een opvoedster maakte daarvan melding. “De man leefde op straat en had het niet gemakkelijk. Hij zit in voorlopige hechtenis, maar zijn vader zou bereid zijn om hem op te vangen. Met zijn diploma lassen zou hij opnieuw op zoek moeten gaan naar een vaste job”, klonk het tijdens de behandeling bij de verdediging.

De beklaagde krijgt ook een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Aan twee burgerlijke partijen moet hij 840 euro en 1.540 euro aan schadevergoedingen betalen.