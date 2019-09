Trudofeesten lokken 14.000 toeschouwers naar Grote Markt Dirk Selis

22 september 2019

17u25 2 Sint-Truiden Liefst 14.000 toeschouwers beleefden het voorbije weekend het massaspektakel ‘Trudo en Amélia’ op de Grote Markt van Sint-Truiden. Een mix van rasechte Truienaars en professionele acteurs zetten een aangrijpende performance neer. Zo zorgden ze voor een grootse apotheose van een op en top geslaagd weekend dat volledig in het teken van de Trudofeesten stond.

‘Trudo en Amélia’ zorgde zowel zaterdag als zondag met telkens 7.000 toeschouwers voor uitpuilende tribunes en horecaterrassen. De Grote Markt van Sint-Truiden was voor dit massaspektakel omgetoverd tot een heuse theatertempel waar het leven van Trudo en de geschiedenis van de stad op een sprookjesachtige manier de talrijke aanwezigen beroerden. Alle belangrijke historische feiten die van Sint-Truiden de trotse stad maken die ze vandaag is, werden in het massaspektakel verwerkt: van de stichting van de Abdij en de mirakels van de Heilige Trudo over de slag bij Brustem en de doortocht van Lodewijk XIV tot het verhaal van de Spookvlieger van Brustem. Met de aangrijpende passages van hoofdrolspeelster Amélia, een klein meisje uit het vluchtelingencentrum, werd ook een hedendaagse toets aan het geheel toegevoegd. De combinatie van lokale Truiense acteurs, professionele acteurs en verrassende dans- en muziekacts maakte er een boeiende voorstelling van.

Huzarenstukje

“Dit prachtige massaspektakel is dan ook een resultaat van anderhalf jaar hard labeur. Zoveel tijd verstreek er van het oorspronkelijke idee tot de eigenlijke opvoering van het massaspektakel. Het is daarom voor iedereen die er heeft aan meegewerkt een machtig gevoel om het verhaal van Trudo en de geschiedenis van Sint-Truiden tot leven te zien komen binnen het prachtige decor van onze Grote Markt”, zegt een duidelijk enthousiaste burgemeester Veerle Heeren.

“Er werd geen enkele moeite gespaard om van ‘Trudo en Amélia’ een succes te maken”, vervolgt burgemeester Veerle Heeren. “We stelden een ervaren productieteam aan en dat liet de mayonaise tussen professionele en lokale artiesten wonderwel pakken. Dat is een huzarenstukje, want met 26 acteurs, 29 figuranten, 51 dansers, 27 zangers, 40 muzikanten en 18 straatartiesten stond er een grote cast op het podium. Achter de schermen zorgden nog eens meer dan 100 medewerkers (productie, decor, styling, kledij, zang en catering, publieksonthaal) voor een vlot verloop.” Keerzijde van de medaille is wel dat er in het budget van een aantal andere activiteiten werd geknipt. Zo zal de ‘Nacht van de Duisternis’ dit jaar niet plaatsvinden en is het al helemaal onzeker of het Feest van de Vrijwilliger dit jaar kan doorgaan.

Debuut

De Trudofeesten kenden ook een opmerkelijk acteerdebuut van het populaire gemeenteraadslid Carl Nijssens (CD&V) in de rol van een verzetsleider tijdens WOII . “Het was een unieke ervaring en kans om mee te spelen in de massaproductie voor de Trudofeesten”, vertelt Nijssens. “Als fiere Truienaar wilde ik graag meewerken aan dit spektakel. Met een rol in de pakkende scène over de Spookvlieger van Brustem heb ik proberen iets terug te geven aan onze mooie stad. Het was een fantastische ervaring om twee dagen op het podium te staan voor een volle Grote Markt met 14.000 mensen. Daarenboven is fijn met zoveel mensen samen te werken, dat schept een band. Ook de professionele aanpak van de intendant en de regisseurs was een unieke ervaring. Het was dan ook bijzonder om samen te werken met mijn broer Frank die als spelcoach ook de regie mee onder handen nam.”