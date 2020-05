Trudo sporthal weer klaar voor gebruik na grondige reiniging Dirk Selis

20 mei 2020

16u00 0 Sint-Truiden Afgelopen dinsdag vond de laatste consultatie in de triagepost van de Trudo Sporthal plaats. Alle coronaraadplegingen van de wachtpost gebeuren nu op de site van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Deze week is men van start gegaan met het reinigen en desinfecteren van de Trudo Sporthal. Een complexe taak die een grondige opvolging en expertise van een gespecialiseerde firma vereist.

“We hebben onze sporthal en alle toestellen die aanwezig zijn grondig en professioneel laten reinigen. Voor en na de reiniging werden stalen genomen om de doeltreffendheid van de desinfectie te verifiëren. Na afloop van het reinigingsproces heeft de stad een officieel attest ontvangen waarin wordt bevestigd dat alles opnieuw veilig in gebruik genomen kan worden. Nu zijn we klaar voor de heropening van de sporthal wanneer de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat. Het personeel kan weer onder veilige omstandigheden naar de vertrouwde werkplek terugkeren en heeft veel zin om er opnieuw in te vliegen”, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers.

Enkel buitenlucht

Voorlopig zijn enkel sporttrainingen -en lessen in de buitenlucht toegestaan op voorwaarde dat ze geen fysiek contact impliceren, ze georganiseerd worden door een club of vereniging, ze in een groep van maximum 20 personen plaatsvinden, er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is en er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.

Geduld

“Heel wat sportievelingen kijken ernaar uit om opnieuw te mogen sporten in onze fantastische accommodatie van de Trudo Sporthal. Ze zullen nog heel even geduld moeten hebben maar erkende sportverenigingen of sportinstructeurs kunnen wel al gebruik maken van de atletiekpiste en het kunstgrasveld van het sportcentrum Tuinwijk in Nieuw Sint-Truiden en ze mogen zelfs tijdelijk het openbaar domein benutten mits aanvraag en goedkeuring van de stad Sint-Truiden via mail naar reservatie.sport@sint-truiden.be”, besluit burgemeester Veerle Heeren.