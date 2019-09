Trudo centraal op 31ste Open Monumentendag in Sint-Truiden Dirk Selis

04 september 2019

13u23 0

Open Monumentendag in de eerste monumentenstad van Limburg. Met de naderende Trudofeesten, staat die dit jaar volledig in het teken van de stichter van de stad. Bezoekers kunnen hierbij teruggaan naar de oorsprong van de Abdij, worden meegenomen naar het middeleeuwse stadsleven en krijgen ten slotte een vooruitblik op de toekomst van de monumentenstad.

Op zondag 8 september, de 31ste Open Monumentendag, staan monumenten in de stijgers die een band hebben met de Heilige Trudo en de geschiedenis van de stad. Uithangborden, zoals de Abdij, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het stadhuis met belforttoren, mogen hierbij uiteraard niet ontbreken. Daarnaast zijn ook enkele gebouwen te bezoeken waarbij de historische link niet meer zo vers in het geheugen zit, zoals het kasteel van Nieuwenhoven (buitenverblijf van de abten) en de Sint-Niklaas- en Sint-Pieterskerk in Zerkingen (geboorteplaats van Sint-Trudo). Het Sint-Agnesbegijnhof en de Minderbroederskerk worden ten slotte verassend met de stadsgeschiedenis in verband gebracht.

Trudo-wandeling

“En voor wie het wat actiever mag, hebben we speciaal voor deze editie ook een Trudo-wandeling uitgestippeld. Op deze tocht zul je versteld staan van hoe alomtegenwoordig onze stichter in de historische binnenstad aanwezig is. Om van Open Monumentendag een echte gezinsuitstap te maken, organiseren we aan het Sint-Agnesbegijnhof en aan het kasteel van Nieuwenhoven bovendien nog tal van kinderactiviteiten”, zegt schepen van monumentenbeheer Jelle Engelbosch. “Kortom: Open Monumentendag is dit jaar een plezierige en leerrijke dag voor zowel jong als oud. En tussen de rondleidingen en gidsbeurten door, kan je natuurlijk ook altijd gezellig vertoeven op de terrasjes in ons centrum of een herfstoutfit shoppen in de mooie winkels die zondag 8 september in de namiddag de deuren openen”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

Alle locaties zijn zowel vrij als onder begeleiding van een gids gratis te bezoeken op zondag 8 september van 10u tot 18u, behalve de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die is open van 13u tot 18u. Meer informatie over alle monumenten vind je op www.openmonumentendag.be.