Triamant wil ‘blue zones’ creëren in Vlaanderen: “Plekken in de wereld waar mensen in goede gezondheid honderd jaar en ouder worden”

16u27 0 Sint-Truiden Triamant, dat vernieuwende woon- en leefomgevingen creëert voor een mix van generaties, heeft een nieuw en ambitieus doel. Het wil de eerste moderne ‘blue zones’ creëren in Vlaanderen. Inspiratiebron daarbij zijn de vijf natuurlijke blue zones: plekken in de wereld waar relatief veel mensen in goede gezondheid honderd jaar en ouder worden.

De levenslessen uit die gezonde gebieden past Triamant nu al toe in haar buurten in Geluwe, Ronse en Zottegem. Ook bij Triamant Haspengouw in de Halingenstraat in Velm. Dat het Triamant menens is, mag blijken uit de snelle groei van de groep en reeds lopende investeringen. Intussen zijn de werken aan een vijfde Triamant-buurt begonnen, in het Limburgse Bree. En liggen de plannen voor de zesde in Puurs al op tafel.

Uniek bij Triamant is de aanwezigheid van woon-, zorg- en leefcoaches. Stuk voor stuk nieuwe beroepen in Vlaanderen. Met geheimen uit de natuurlijke ‘blue zones’ – in Okinawa (Japan), Loma Linda (California), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Griekenland) en Sardinië (Italië) – helpen zij te kiezen voor een gezonde levensstijl. Het gaat om meer dan gezond eten en actief bewegen. Er blijkt niet één sleutel tot een betere levenskwaliteit. Het is een samenspel van factoren die mensen in blue zones zo tevreden maken.

“Drie jaar geleden wierpen we ons op het onderzoek van de zogeheten blue zones. We stelden vast dat er in feite zeven simpele zaken bijdragen tot een langer leven” legt Jo Robrechts, CEO van Triamant uit. “Eenvoudige dingen die je zelf kunt doen, maar je moet ze wel consequent toepassen. Het gaat om je levensstijl. In algemene termen komt het hierop neer: elke dag actieve beweging, een evenwichtige gezonde voeding, hechte sociale banden en goed gezelschap, niet te veel stress en voldoende slaap, jezelf intellectueel blijven prikkelen met nieuwe ervaringen, een duidelijke zingeving, en een doel voor ogen houden in je leven. In de blue zones is dat allemaal natuurlijk gegroeid, wij hebben zelf woonbuurten gebouwd en ingericht op basis van de blue zones principes. Wij zijn de eersten om zelf geknede blue zones op de kaart te zetten.”

Triamant breidt uit over heel Vlaanderen

Triamant haalde de voorbije jaren voor zo’n 200 miljoen euro investeerders aan boord voor hun projecten. Intussen zijn er vier Triamant woonbuurten: in Geluwe, Ronse, Zottegem en Velm. Geluwe, Velm en Zottegem draaien al op volle toeren, in Ronse wordt de capaciteit tegen december van dit jaar verdubbeld. Bij de 127 flats komen er nog eens 76 bij. En er komen weldra twee volledig nieuwe Triamant-buurten bij in Vlaanderen. Zo krijgt Noord-Limburg er eentje in Bree. Daar wordt een oud kloosterdomein omgetoverd tot een moderne blue zone met 143 wooneenheden. En in Klein-Brabant, in Puurs, is de vergunning afgeleverd voor de bouw van 120 flats en 3 gezinswoningen. De leefconcepten van Triamant zijn op weg naar 1200 wooneenheden. In elke woonbuurt wordt het leven zo ingericht dat alle voorwaarden tegelijk aanwezig zijn om op een kwaliteitsvolle manier duurzaam ouder te worden, mogelijk tot boven de 100 jaar.

Mix van generaties

“Jong en oud leven autonoom in de leefbuurten die we creëren voor een mix van generaties, voor alle sociale klassen, van sportief tot palliatief “ vertelt Jo Lambrechts. “Maar vooral: mensen leven er samen op zo’n manier dat het je ook écht in staat stelt om zo gezond mogelijk te leven. Zo zijn er diverse sport- en ontspanningsmogelijkheden in het Leefpunt, een brasserie en andere ontmoetingsplaatsen, allerlei activiteiten enz. En belangrijk: als je er één keer woont, zelfs als baby, kan je er tot je laatste dag blijven, samen met je partner. Niemand wordt gescheiden, ook niet bij ziekte of dementie. Onze jongste bewoner is enkele maanden oud, onze oudste is 103.” - CEO Triamant

