Tractor verliest tien kisten met appels: twee auto’s herleid tot schroot Dirk Selis

21 oktober 2019

18u39 24 Sint-Truiden Een tractor met aanhangwagen heeft maandag tien kisten met appels verloren op de Expressweg in Zepperen. Twee auto’s die uit de andere richting kwamen, konden de kisten niet meer ontwijken en zijn rijp voor de schroothoop.

Een van de inzittenden van de auto’s is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De tractor is doorgereden en werd later tegengehouden door de politie. “Ik kwam net van het ziekenhuis met mijn man in het gips en dan gebeurt dit. We konden niet meer uitwijken en plots vielen honderden appels op onze auto”, vertelt een automobiliste.