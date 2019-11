Tongeren en Sint-Truiden aan de haal met Limburgse prijzen in nieuwste Michelin Gids Bib Gourmand Benelux 2020 Dirk Selis

07 november 2019

17u11 1 Sint-Truiden In deze twaalfde editie verzamelen de inspecteurs van de Michelin Gids opnieuw heel wat fijne adresjes. De rode draad in deze selectie is het driegangen keuzemenu voor maximaal 39 euro. Elk bekroond restaurant verzekert een onweerstaanbare verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.

Het groeiende belang van producten uit eigen grond is een duidelijke trend in deze nieuwe editie van de Bib Gourmand. “Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker”, vertelt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin Gidsen in de Benelux. “Ook de chefs willen hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat zorgt voor een frisse dynamiek. Het voedt hun creativiteit. Tel daar de vele internationale invloeden bij en u krijgt een opwindende selectie nieuwe Bib Gourmands.” De Belgische selectie verwelkomt achttien nieuwe inschrijvingen. Opvallend is dat hier meer wordt teruggegrepen naar de traditionele Franse en Belgische keuken. In Limburg gaan vooral Tongeren en Sint-Truiden met de prijzen lopen. In Tongeren vallen Bistro Bis en Le 54 in de prijzen, terwijl in Sint-Truiden De Gebrande Winning van Raf Sainte de nieuwste Michelin Gids Bib Gourmand haalt.

Zeldzame bierkelder

“En daar zijn we heel blij om”, zegt chef Raf Sainte van ‘De Gebrande Winning’. Sainte heeft in zijn Truiense zaak één van de tien zeldzaamste bierkelders ter wereld. “Wekelijks staan hier Amerikanen voor de deur om onze kelder te komen bezoeken. Ze hebben ons adres ontdekt op internationale bierfora op het internet.” De 44-jarige Raf Sainte, die nog maar drie jaar bezig is, verscheen vorig jaar voor het eerst op de culinaire radar van Gault&Millau maar is van zinnens een blijver te worden. “Onze kaart telt ondertussen 250 bierreferenties. De bieren die wij het liefst proeven, zijn echte ambachtsbieren. In onze kookstijl grijpen wij ook graag terug naar het ambacht en vakmanschap en uiteraard staat de foodpairing met bier centraal. Heel bijzonder is de Geuze van Bokkereyder, je kan die laatste echt maar op een paar plaatsen in de wereld drinken.”

Parijs in Tongeren

Boven het Tongerse sterrenrestaurant Magis bevindt zich Bistro Bis. Beide zaken hebben dezelfde eigenaar. “We hebben het nieuws vanmorgen (donderdagmorgen, red.) vernomen en zijn uiteraard in de wolken”, zegt Aagje Moens. “We zijn pas terug van vakantie, dus dit nieuws is ideaal om opnieuw te starten. Je moet weten dat we nu in één huis een sterrenzaak hebben en een bistro in de Bib Gourmand. Volgens mij een unicum. Vele sterrenzaken begonnen met een bistro, maar hebben die ondertussen moeten sluiten. Maar die van ons doet het dus aardig goed. We gaan deze week nog hard werken, maar dan kan er wel een feestje af om het te vieren”, besluit Moens.