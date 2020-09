Tom voerde met zijn bedrijf 1,3 miljoen mondmaskers in, maar riskeert nu boete voor gebrek aan label: “Toen was er nog niet eens een duidelijke wetgeving” Birger Vandael

12 september 2020

13u09 0 Sint-Truiden Tom Gemels, generaal manager van X Freight Solutions, is in alle staten. De Truienaar verdeelde aan het begin van de lockdown 1,3 miljoen mondmaskers en voorzag heel wat hulpdiensten gratis van dit cruciaal hulpmiddel tegen corona. Nu moet hij een zaak aanspannen tegen de Belgische Staat nadat hij beschuldigd werd van import van mondmaskers zonder juist label.

Zo’n 100.000 zorgverleners, thuisverplegers, politie-agenten en brandweermannen kregen van Tom gratis een mondmasker. “Er waren zelfs spoedartsen die me vroegen om hen toch te kunnen helpen, want alles was beter dan geen mondmasker. Ik vond het mijn plicht om hen te helpen en was op dat moment helemaal in orde met de vage wetgeving. Al mijn maskers hadden het juiste document op de douane en de testresultaten bevestigden de goede werking.”

“Pure waanzin”

Bij een controle van FOD Economie liep het echter mis. “Zes maanden later blijk ik niet het juiste CE-label op de maskers te hebben geplakt. Dat is een wetgeving die pas vier maanden geleden is ingevoerd. Dat is pure waanzin! Ik riskeer nu een gigantische boete, terwijl ik juist de bedoeling had om mensen te helpen. Daarom heb ik een advocaat onder de arm genomen. Ik moet nu die stap wel zetten... Het is spijtig dat ik op deze manier afgerekend word.”