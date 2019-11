Tom Coninx stampt samen met Vlaams parlementslid Els Ampe sportsite SportNu.be uit de grond Dirk Selis

15 november 2019

16u10 1 Sint-Truiden Vlaams parlementslid Els Ampe en sportjournalist Tom Coninx doken vandaag samen op tijdens de persconferentie van STVV in Sint-Truiden. Neen, ze zijn geen koppel maar zakenpartners des te meer. Samen zijn ze gestart met de internetsite SportNu.be.

“Vandaag verwachten mensen hun sportactua nu”, steekt sportjournalist Tom Coninx (44) van wal. “En dat op hun smartphone. Hun voorkeur gaat naar video in plaats van statische beelden. En, sportnieuws moet waarachtig zijn, diep durven graven en meer zijn dan een vergaarbak van puntenuitslagen. Het is een kwestie van storytelling. Snelle en kwaliteitsvolle sportvideo’s die mensen verbinden met hun favoriete sportfiguren en -ploegen, een ware sportcommunity. Dat is wat SportNu.be de kijkers zal bieden. Een medium met de ambitie om digitaal te toon te zetten met storytelling, kwaliteit en snelheid.”

Guerrillaverslaggeving

Tom Coninx doet aan guerrillaverslaggeving, zo blijkt: hij infiltreert zonder officiële accreditatie in de Tour, samen met ex-renner en Parijs-Roubaix-winnaar Johan Vansummeren – Summie voor de vrienden – en zijn 18-jarige cameraman en monteur Cédric De Boeck. Op scooters. VTM verlengde vorig jaar zijn contract niet. Twintig jaar was hij een vaste waarde op radio en televisie, maar toen werd hij bedankt voor bewezen diensten. “Dat was even wennen”, geeft Coninx (44) toe: “Ik heb mezelf moeten heruitvinden. En daar ben ik blij om, ik kan het iedereen aanraden.”

Vallen en opstaan

Oprichter Tom Coninx heeft twintig jaar lang een vertrouwensband opgebouwd met grote sportfiguren. Met hem delen ze hun mening. Elke sportliefhebber kent hem als sportanker. Videoproductie en -presentatie zijn zijn tweede natuur. Hij kent de sportwereld door en door. Daarom is de content sterk en integer. Mede - oprichter Els Ampe heeft als politica ervaring met het uitbouwen van een community, als schrijver heeft ze ervaring met storytelling en als Solvay-alumna heeft ze ook de basis om een bedrijf op te richten. “SportNu.be legt de focus op de verhalen achter de sportploegen en –figuren, hun vallen en opstaan en wat hun fans van hen kunnen leren”, zegt Ampe.