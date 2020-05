Toerismeminister Zuhal Demir investeert 585.369 euro in kwalitatief hoogstaande logies in Limburg Dirk Selis

05 mei 2020

19u14 0 Sint-Truiden Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir investeert via Toerisme Vlaanderen 585.369 euro in betere infrastructuur voor logies in Limburg. De uitbaters van vergunde logies verspreid over heel Vlaanderen krijgen financiële steun om werk te maken van structurele verbeteringen. Maar voorlopig heerst er vooral veel onzekerheid bij de Limburgse B&B's en hun gasten.

Vlaams minister van Toerisme Demir wil Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als een kwaliteitsvolle bestemming, waar iedereen terecht kan voor een deugddoende en welverdiende vakantie. Om het Vlaamse logiesaanbod structureel te versterken moeten onze logiesuitbaters blijven investeren. En daarbij komt een financieel duwtje in de rug absoluut van pas, zeker in deze niet evidente periode waarin onze logies moesten sluiten door de coronacrisis. Minister Demir maakt daarom via Toerisme Vlaanderen 2 miljoen euro vrij om de uitbaters te ondersteunen. 69 logies verspreid over heel Vlaanderen kunnen rekenen op extra steun. In Limburg zijn er dat 15.

Als onze toeristische ondernemers zelfs in deze moeilijke tijden blijven investeren, geven we graag een stevige duw in de rug Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme

“Door de coronacrisis zal de Vlaming de komende zomer toerist zijn in eigen land en al het moois ontdekken dat onze regio rijk is. Het verheugt mij dan ook om vast te stellen dat er beduidend meer dossiers werden ingediend dan vorig jaar”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Daaruit concludeer ik dat onze Vlaamse toeristische ondernemers de armen niet laten zakken en zelfs in zeer moeilijke omstandigheden de moeite willen doen om hun logies nog verder te verbeteren. Ik heb daarom het budget van 1,5 miljoen euro dat ik normaal voorzien had via Toerisme Vlaanderen met een half miljoen verhoogd tot 2 miljoen euro. Limburg krijgt daar 585.369 euro van. Op die manier kunnen we alle mensen die een dossier hebben ingediend financieel ondersteunen.”

“Het gros van de investeringen spitsen zich toe op kind- en familievriendelijke infrastructuur, om zo Limburg nog beter op de kaart te zetten als een familievriendelijke toeristische bestemming. Het gaat dan concreet bijvoorbeeld over familiekamers of overdekte speelruimtes”, stelt de minister.

Onzeker

Philippe Teelen van B&B Rikkeshoeve in Sint-Truiden heeft ook bericht gekregen dat hij binnenkort 50.000 euro mag verwachten. Loopt het dan nu storm bij de boekingen op Limburgse B&B’s? “Er heerst vooral veel twijfel. Door de coronacrisis zijn de mensen zeer onzeker geworden. Onze gasten weten niet wanneer ze kunnen of mogen boeken. Gaan ze naar het buitenland of blijven ze in Vlaanderen? Hoe zal die vakantie er dan uitzien? Met veel regeltjes? Op dit moment is dat allemaal koffiedik kijken. We hopen dat er spoedig duidelijkheid komt en dat we alsnog aan ons toeristisch seizoen kunnen beginnen.”