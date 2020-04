Tim Wellens steunt ‘De Ronde tegen Corona’: “Een hartverwarmend initiatief” Dirk Selis

03 april 2020

De hashtag #samentegencorona verenigde Vlaanderen al aan het einde van het VTM Nieuws, zondag gaan HLN en VTM een stapje verder. Geen drone, maar een helikopter gaat dan de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen. De hele dag live op HLN en vanaf 13.30 uur leiden Koen Wauters en Freek Braeckman 'De Ronde tegen Corona' op VTM in goede banen. Iedereen kan meewerken aan deze bijzondere live-opname. Als je wil dat onze helikopter ook bij jou passeert, stuur dan een foto of video door via hln.be/ronde

Met de Ronde van Vlaanderen stond zondag 5 april dé hoogmis van het Vlaamse wielervoorjaar gepland, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. Jammer, maar ook jij kan alsnog je warmte tonen. Door vooral in uw kot te blijven, en van daaruit ook een teken te geven dat we samen het coronavirus zullen verslaan. Het wordt een échte ronde van Vlaanderen, waarin tijdens een vlucht van zes uur alle provincies aan bod komen, en ook de blikvangers uit de echte Ronde van Vlaanderen zullen niet ontbreken. De helikopter stijgt om 11 uur ’s morgens op in Antwerpen, en de hartverwarmende beelden kan je tussen 11 uur en 17 uur rechtstreeks volgen op HLN.be en vanaf 13.30 uur op VTM.

Live via HLN.be en VTM

Op HLN.be kan je de hele vlucht van ‘De Ronde tegen Corona’ van begin tot einde live volgen. Die zal alle hoogtepunten en reacties nauwgezet bijhouden. Via een live kaart kan je de vlucht van de helikopter tot op de minuut volgen en kijken wanneer die bij jou in de buurt passeert. Op de webpagina van jouw gemeente kom je te weten welk beeldmateriaal bij jou in de buurt werd opgenomen. Ook VTM zal zondagnamiddag in het teken staan van ‘De Ronde tegen Corona’. De helikoptervlucht wordt van livecommentaar voorzien van Qmusic-dj Vincent Fierens en de uitzending zal vanaf de grond in goede banen worden geleid vanuit de #blijfinuwkot-studio. Gastheren van dienst zijn Koen Wauters en Freek Braeckman.

Veel Flandriens

“We roepen iedereen op om zondag vooral in je kot te blijven, maar wel om een boodschap te maken in je tuin, op het dak, op je oprit... Om de boodschap mee te geven dat we samen het coronavirus zullen verslaan en zo toch in verbinding staan met elkaar”, zegt Koen Wauters. “Onze helikopter zal niet alleen over het parcours van de Ronde van Vlaanderen vliegen, want we doen alle provincies aan, om zo met iedereen samen een boodschap te maken tegen het coronavirus. We gaan heel veel warme onbekende Vlamingen virtueel in ons kot trekken, maar we kunnen natuurlijk niet om dé Ronde heen, en dus bellen we zeker ook met een aantal wielergoden.”

Op rollen

“Wat een hartverwarmende actie”, zegt profrenner en Truienaar Tim Wellens. “Mijn stad is bijzonder hard getroffen door het coronavirus en zo’n actie steekt de Truienaren toch een hart onder de riem. Maar ik moet toch de fiets op. De Ronde van Vlaanderen krijgt zondag voor het eerst een virtuele editie. Dertien profrenners zullen thuis vanaf 15.30 op de rollen de laatste 32 kilometer van de Ronde van Vlaanderen tegen elkaar rijden. Het deelnemersveld oogt alvast veelbelovend met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Zdenek Stybar, Yves Lampaert, Mike Teunissen, Thomas De Gendt, Michael Matthews, Nicolas Roche en Alberto Bettiol, die vorig jaar de Ronde won. Iedereen wil winnen, dus het zal geen lachertje worden.”