Tim Wellens is enige Limburger in WK-selectie, Dylan Teuns en Ben Hermans zitten op de reservebank. Koen Wellens

14 september 2020

12u57 0 Sint-Truiden Tim Wellens (Lotto-Soudal) is de enige Limburger in de WK-selectie voor Imola. De Truienaar trekt naar Italië in een dienende rol voor de kopmannen Wout Van Aert en Greg Van Avermaet. Dylan Teuns (Bahrain - McLaren) is er na het missen van de Tour ook niet bij op het WK. De Halenaar zit net als Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) wel op de reservebank.

Dat Tim Wellens een plaats zou krijgen in de selectie van bondscoach Rik Verbrugghe leek een uitgemaakte zaak. Ook al is de Zuid-Limburger er als gevolg van een val op training niet bij in de Tour, hij beschikt wel over de klimmersbenen waar de bondscoach naar op zoek was. Wellens herbegint dinsdag in de Ronde van Luxemburg, een rittenkoers die hij voor eerst rijdt. “Ik heb de fiets een week aan de kant moeten laten. Maar ondertussen ben i alweer aan het trainen. Ik voel me goed. Al is het natuurlijk afwachten hoe het gevoel in competitie zal zijn. Daarvoor is Luxemburg ideaal. Ik bereid me voor op de klassiekers. Na Luxemburg volgen eerst het BK en ook het WK in Imola zie ik wel zitten”, vertelt Wellens

Teuns in de klassiekers

Ook Dylan Teuns past perfect in het klimmersprofiel waarmee de bondscoach vier van de acht namen invulde, maar Teuns is er niet bij in Italië. Nochtans had hij van het WK, ook al zou dat oorspronkelijk in Zwitserland plaatsvinden, zijn hoofddoel gemaakt. Er rest hem alleen nog de klassiekers want een grote ronde staat er niet meer op zijn programma. Teuns heeft nog tweeënhalve week om zich voor te bereiden op de heuvelklassiekers. Hij wordt door zijn team Bahrain - McLaren, waar hij ook de komende twee seizoenen nog aan de slag is, uitgespeeld in de Waalse Pijl (30/9), Luik-Bastenaken-Luik (4/10), de Brabantse Pijl (7/10) en de Amstel Gold Race (10/10).

Hermans in de Vuelta?

Geen WK dus voor Hermans die na de Tour door zijn team in de Waalse klassiekers en de Amstel Gold Race uitgespeeld wordt. De Diepenbekenaar staat ook nog op de longlist voor de Ronde van Spanje, maar de kans bestaat dat hij daar niet meer naar toe moet. Intussen is Hermans aan zijn eerste Tour bezig. De komende dagen krijgt hij daar nog interessante ritten voor de wielen geschoven.