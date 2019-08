Tijdens Pukkelpop gratis nachtbussen van Kiewit naar 31 haltes in Sint-Truiden Dirk Selis

06 augustus 2019

11u58 1 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden legt tijdens Pukkelpop opnieuw gratis nachtbussen in om jonge festivalgangers veilig naar huis te brengen. Het gaat om een project van het provinciebestuur en De Lijn, waar naast Sint-Truiden ook nog andere gemeenten aan meewerken.

Binnenkort is het weer tijd voor Pukkelpop, het meerdaagse muziekfestival in Kiewit. Veel festivalgangers blijven overnachten op de kampeerterreinen, maar velen boeken ook een ticket voor één dag of kiezen ervoor om elke dag terug naar huis te gaan. De laatste artiesten ronden pas af na middernacht en dan is het openbaar vervoer meestal geen optie meer. Om de jongeren toch de kans te geven om na de concerten veilig huiswaarts te keren, legt de Lijn Limburg samen met het provinciebestuur al enkele jaren nachtbussen in. Er wordt hierbij aan de Limburgse gemeenten gevraagd of zij interesse hadden om nachtritten in te lassen, zodat hun jonge inwoners na een festivalnacht op een vlotte manier naar huis kunnen gaan.

Klein bedrag

“Vlakbij het festivalterrein vertrekt er op vrijdagnacht 16 augustus om 2u30, op zaterdagnacht 17 augustus om 2u30 en op zondagnacht 18 augustus om 0u30 een gratis bus die stopt aan 31 plaatsen in het centrum en de deelgemeentes van Sint-Truiden. Dat is een mooie service voor de Truiense festivalgangers, waar wij maar 188 euro voor betalen. De rest wordt gefinancierd door de provincie en de andere gemeentes waar deze lijn halthoudt”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “Dit is een fantastisch initiatief voor de honderden jongeren uit Sint-Truiden die deze maand gaan feestvieren op het driedaagse muziekfestival. Na een onvergetelijke dag kunnen ze zo heel vlot en vooral veilig terug huiswaarts keren”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Haltes

De bussen bedienen de volgende Truiense haltes: Kortenbos Basiliek - Kortenbos Kortenbosstraat - Kortenbos Hasseltsesteenweg - Melveren Senselberg - Melveren Overbrugging - Melveren Overweg - Melveren Kruispunt - Melveren Terbiest - Schurhoven Rusthuis - Schurhoven Kerk - Tichelrijstraat - Kattenstraat - Europaplein - Naamsepoort - Zwembad - Stationsstraat - NMBS Station - Ziekeren – Tramstraat - Halmaalweg - Sint-Petrusstraat - Halmaal Kerk - Halmaal Maasrodestraat - Halmaal -Velmerstraat - Velm Romeinseweg - Velm Nijsenstraat - Velm Uilstraat - Velm Centrum - Weg naar Kerkom - Truilingenstraat.