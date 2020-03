Tien nieuwe publiekscomputers Bibliotheek Toni Coppers in gebruik genomen Dirk Selis

02 maart 2020

09u11 0 Sint-Truiden De Bibliotheek Toni Coppers nam tien gloednieuwe publiekscomputers in gebruik. De oude computers werden vervangen door spiksplinternieuwe modellen die de bezoekers van de bib supersnelle toegang moeten geven tot alle nodige informatie.

De tijd dat je in de bibliotheek alleen maar boeken kon uitlenen ligt al even achter ons. Het is intussen een open plek waar iedere burger terecht kan voor informatie over de samenleving, ontspanning een gezellige babbel of toegang tot het internet. Om alle gebruikers van de bibliotheek een snelle toegang tot alle informatie te kunnen bieden, werden de oude publiekscomputers vervangen door tien nieuwe modellen.

Gebruiksvriendelijk

We vinden het belangrijk dat al onze burgers maximale toegang kunnen krijgen tot informatie en ontspanning. Daarom hebben we zowel onze leeszaal als de foyer uitgerust met tien publiekscomputers die uiterst gebruiksvriendelijk zijn, ook voor mensen die zelden of nooit met een computer werken. Bovendien staan onze bibliotheekmedewerkers steeds paraat om de gebruikers bij te staan met al hun vragen.”, vertelt schepen van Bibliotheek Jurgen Reniers.

Innovatie

Als stad die innovatie hoog in het vaandel draagt, blijven we investeren in de nieuwste materialen en technieken. Deze gloednieuwe toestellen zijn voorzien van de allernieuwste besturingssystemen, zijn zeer goed beveiligd en heel makkelijk in gebruik. Bovendien zijn deze computers hét digitale portaal voor mensen die thuis niet over internet of over een pc beschikken”, besluit burgemeester Veerle Heeren. Het gebruik van de publiekscomputers is gratis voor leden van de Bibliotheek. Niet-leden kunnen ze gebruiken voor 50 eurocent per kwartier of 2 euro per uur.