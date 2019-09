Ticketverkoop zitplaatsen Trudo en Amélia loopt als een trein Gratis staanplaatsen nog beschikbaar Dirk Selis

14u59 0 Sint-Truiden Nog twee weken en het is zo ver. Dan barsten in Sint-Truiden de zevenjaarlijkse Trudofeesten los. Blikvanger hierbij is ‘Trudo en Amélia’, de sprookjesachtige spektakelmusical op de Grote Markt. De tickets voor het massaspektakel verkopen als zoete broodjes. Voor de voorstelling van zaterdag 21 september zijn er enkel nog gratis staanplaatsen.

Nog twaalf keer slapen en dan vinden de Trudofeesten plaats. De stad Sint-Truiden baadt intussen helemaal in een feestelijke sfeer. De tickets voor Trudo en Amélia, het massaspektakel op de Grote Markt, vliegen dan ook de deur uit. De kaarten voor de tribuneplaatsen voor de voorstelling van zaterdag 21 september zijn ondertussen zelfs helemaal uitverkocht.

Gratis staanplaatsen

Wie de voorstelling van zaterdag 21 september alsnog wil bijwonen, kan dat nog altijd vanop een gratis staanplaats. Je kan de dag van de voorstelling een polsbandje afhalen bij één van de infopunten op het Europaplein, het Minderbroedersplein of het Sint-Martenplein. Het polsbandje verschaft je toegang tot de zone voor de staanplaatsen op de Grote Markt. Ook op zondag 22 september is de voorstelling vanop een staanplaats te volgen.

Nog tickets beschikbaar voor zondag 22 september

“We zijn heel blij dat de ticketverkoop zo goed loopt. We hebben er de voorbije weken alles aan gedaan om onze stad de sfeer van de Trudofeesten te laten uitademen en dat mist zijn effect niet. Wie het spektakel graag wil meemaken vanop een zitplaats, kan nog steeds tickets kopen voor de voorstelling van zondag 22 september. Je kan de tickets online bestellen via www.trudofeesten.be of bij de balie van cultuurcentrum de Bogaard”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Trudofeesten voor en door Truienaren

“Tegelijkertijd zijn heel wat Truienaren in de weer om van zaterdag 21 en zondag 22 september een onvergetelijk weekend te maken. Zo kan je tijdens de Trudomarkt, een speciale editie van de Fruit- en Cultuurmarkt, kennismaken met de werking van heel wat verenigingen. Maar je kan ook een bezoek brengen aan diverse tentoonstellingen in de Minderbroederskerk, Musem De MINDERE, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Begijnhofkerk en de Festraetsstudio. Daarnaast is ook het kunstproject Tinteling in domein ’t Speelhof een echte aanrader voor kunstliefhebbers. Het hele programma is terug te vinden op www.trudofeesten.be”, besluit Heeren.