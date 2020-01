Thuissenarist Yves Caspar regisseert sexcom ‘Van de kant in de gracht’ Dirk Selis

09 januari 2020

11u46 0 Sint-Truiden Met enkele Vlaamse bekende acteurs slaat het Truiense Theater De Roxy de handen in elkaar voor de sexcomedy van het jaar. ‘Van de kant in de gracht’ geschreven door Walter Van De Velde (Lili en Marleen, Hallo België, Samson) schreef deze toneelhit, maar de regie is in handen van de Truiense Thuissenarist Yves Caspar.

“De cast is in ieder geval indrukwekkend”, vertelt hoofdacteur Gunter Reniers (Julien uit ‘Hallo België’, Tuur uit ‘De kotmadam, Sven uit ‘Wittekerke’). “Samen met Manoe Frateur (Erik uit ‘De buurtpolitie’) en Christel Vanschoonwinkel (Betty uit ‘De kotmadam’, Kathy uit ‘Spoed’) speel ik in deze komedie een driehoeksrelatie. Solange en Richard droomden altijd al van een tweede verblijf aan zee. En kijk! Na jaren hard werken is het gelukt: ze bezitten nu een studiootje op de dijk in Wenduine . Maar Richard heeft weinig tijd om ervan te genieten. Hij heeft zich opgewerkt tot hoofdboekhouder van een grote firma en al zijn aandacht gaat naar zijn job. En dus ging Solange op zoek naar een hobby. En die heeft ze gevonden: ze volgt privézwemles bij zwemleraar Swa (Manoe). Wat Richard niet ziet, is dat Swa en Solange wel meer oefenen dan schoolslag en vlinderslag.”

Geboren voor comedy

“De repetities zijn volop bezig en het is een kleine maar zeer fijne ploeg”, vertelt Yves Caspar die het stuk regisseert. “Christel is geboren voor comedy en Manoe heeft als acteur ook heel veel ervaring in het komische genre via straattheater. We garanderen u een avondje of middag vol plezier.”

‘Van de kant in de gracht’ speelt exclusief in Theater De Roxy in St-Truiden op 16-17-18-23-24-25-31 januari en 1 februari ’20 om 20u15 en op 19 en 26 januari om 15u. Alle info en tickets (€15) www.deroxy.be