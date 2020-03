Tenneco belooft veiligere werkomstandigheden na staking van ochtendploeg: “Voortaan elke dag temperatuurmeting bij werknemers” Ongenoegen omdat bedrijf niet communiceerde over besmette arbeiders Dirk Selis

17 maart 2020

11u00 86 Sint-Truiden Bij de Truiense schokdemperproducent Tenneco, waar er 1.300 mensen tewerkgesteld zijn, hebben de arbeiders de fabriek dinsdagmorgen platgelegd. “De maatregelen die er genomen zijn om het coronavirus tegen te gaan waren ondermaats”, zegt An Claes van de ochtendploeg. Na beloftes van het management op meer en betere gezondheidsmaatregelen ging de middagploeg dan toch weer aan het werk.

“Omdat de veiligheid van onze mensen topprioriteit is, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de overheid en ons hoofdkantoor, hebben we liefst 25 maatregelen getroffen in het kader van de coronaproblematiek. Belangrijk om te begrijpen is echter ook dat we niet in ‘lockdown’ zijn en onze werkzaamheden verder gezet worden.” Zo klonk het maandag nog bij CEO Luc Vandijck van Tenneco.

Van de beloofde maatregelen is nog maar weinig in huis gekomen. Er waren te weinig handdoeken en alcoholgel. Ook de afstanden tussen de arbeiders werden niet gerespecteerd An Claes

Verzwegen

“Maar van die maatregelen kwam weinig in huis”, zei arbeidster An Claes van de ochtendploeg dinsdagochtend. “Er waren te weinig handdoeken en alcoholgel en ook de afstanden tussen de arbeiders werden niet gerespecteerd. Begin maar eens, in zo'n fabriek. Toen kregen we nog eens te horen dat er op enkele afdelingen besmette arbeiders gewerkt hadden en dat de bedrijfsleiding dat voor zichzelf had gehouden. Ja, toen was het hek helemaal van de dam. Daarna heeft de ochtendploeg het werk neergelegd. Ze spelen echt met mensenlevens omwille van winstmarges. Triestig.”

Zeer moeilijke evenwichtsoefening

Maar het management ging meteen in gesprek met het personeel en beloofde betere en meer verregaande gezondheidsmaatregelen. “Er zal nog meer schoongemaakt worden op de werkvloer. Verder wordt voortaan bij iedereen die komt werken de temperatuur gemeten”, vertelt vakbondsman Robby Swijsen (ABVV) later op de middag. “Onze mensen zijn hiermee voorlopig wat gesust, al blijft men wel morren en blijven er mensen thuis. Maar goed, we willen de fabriek ook niet in de steek laten door ze helemaal in de rode cijfers te jagen. Al blijft het een zeer moeilijke evenwichtsoefening tussen onze loyauteit aan het bedrijf en de bezorgdheid om de gezondheid van ons personeel. Je krijgt nu eenmaal moeilijk uitgelegd dat iedereen ‘in z’n kot moet blijven’ met liefst zo weinig mogelijk contact met de medemens terwijl wij hier met honderden aan de band moeten blijven werken.” Het management van Tenneco wenste dinsdagavond niet meer te reageren.