Tel je tuinvogels op 25 of 26 januari tijdens het grote vogelweekend DSS

30 december 2019

12u21 0 Sint-Truiden Duizenden Vlamingen tellen in het weekend van 25 en 26 januari de vogels in hun tuin. Dankzij die gegevens komt Natuurpunt te weten hoeveel vogels in de winter onze tuinen gebruiken en welke soorten het goed of minder goed doen. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.

Natuurpunt geeft alvast enkele tips mee:

1. Tel op zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 een kwartier (of langer) de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Die tellen niet mee.

2. Zie je een of meerdere vogels van een soort? Schrijf die dan op. Tel je resultaten niet bij elkaar op, dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je telkwartier 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je 5 koolmezen door. Zie je niets of weinig tijdens je telkwartier? Geef dat ook door, het levert waardevolle informatie op.

3. Geef je telling door voor middernacht op zondag 26 januari via vogelweekend@natuurpunt.be.