Swa Lesuisse (83) en zijn Trudo Boksclub organiseren hun 44ste Boksgala: “Wa is box? Zien da dzjèè gieen slèèg kreigt*” * “Wat is boks? Zien dat je geen slaag krijgt” Dirk Selis

17 februari 2020

15u05 1 Sint-Truiden De 83-jarige Swa Lesuisse uit de Truiense volkswijk Sint-Pieter is hèt gezicht van de Haspengouwse bokswereld en ver daarbuiten. Vraag maar aan bokskampioenen Jean-Marc Renard, Delfine Persoon, Daniella Somers en Sugar Ray Jackson. Allen boksten op het Truiense canvas. “Ik heb respect voor iedereen die in de ring durft gaan te staan”, zegt Swa Lessuise.

De Limburgse Trudo Boksclub houdt zaterdag 7 maart alweer haar 44ste Boksgala. Een traditie in de Trudostad. Sinds 1976 streeft de Trudo Boksclub ernaar om hoogwaardige bokskampen te organiseren. Ieder jaar opnieuw halen ze het onderste uit de kan om hun trouw publiek te verwennen met een 8-tal amateurkampen en 4 top elitekampen, met 2 Benelux kampioenschappen. “Zo bokst onze eigen Jill Serron tegen de Spaanse Enerolisa DeLeon en dit bij gebrek aan een Nederlandse of Luxemburgse tegenstandster. Ook de tweede kamp om een BeNeLux titel tussen Hedi Slimani en Rafael Harutjunjan is een absolute topper”, vertelt voorzitter Swa Lesuisse die voor de gelegenheid zijn sappig Truiens dialect achterwege laat en zijn mooiste AN bovenhaalt.

Boksende meisjes

De 120 leden van de Limburgse Trudo Boksclub, de grootste boksvereniging van Limburg troepen driemaal per week samen in de sporthal van Sint-Truiden. De meeste komen enkel trainen. “We zijn een topclub in België’’, zegt hij trots. “En democratisch. Boksen is niet duur en het houdt de kinderen van straat. We zijn dan ook heel fier op onze jeugdwerking. De laatste jaren boksen er bij ons ook veel meisjes. Dat is wel opvallend. Maar goed, boksers zoals Jill Seron vallen op en trekken jeugd aan.”

Gevaarlijk?

Een edele sport, maar blijft het toch niet vooral een gevaarlijke sport? “We sturen dan ook niet zomaar iemand de ring in. Voor de meeste boksers is een jaar ringervaring het absolute minimum”, stelt Lesuisse. “Veiligheid voor alles hè. De bokssport is streng gereglementeerd. Je mag er vanuit gaan dat de conditie en de medische toestand van een bokser tiptop in orde zijn, omdat ze zonder zware controles zelfs niet in de ring mogen stappen. Een liefhebber mag bijvoorbeeld niet meer dan één keer per week een wedstrijd in de ring boksen. Bij een beroepsbokser moeten zelfs minstens veertien dagen tussen twee kampen zitten. En als je knockout geslagen wordt, mag je een tijdje niet vechten. Als je dat een tweede keer gebeurt, moet je zelfs verschillende maanden buiten strijd blijven’’, legt Lesuisse uit.

De schooljuffrouw

En boksen niet alleen meisjes in de ring, ook buiten de ring en in het bestuur staan er dames recht. “Een goede voorzitter moet voor vers bloed zorgen hè. Daarom hebben we Annemieke gevraagd om onze bestuursploeg te vervoegen”, lacht Swa. “Ze moet alleen nog leren om wat meer ‘bokke’ te drinken.” De 45-jarige schooldirectrice Annemieke Stijnen gniffelt even. “Een aantal jaren geleden hebben ze mij gevraagd om de presentatie van het boksgala te verzorgen. Dit hield in dat ik de intro van het galabal deed, de tombola-uitreiking presenteerde en de artiesten aankondigde. Enkele jaren later werd me dan gevraagd of ik het ook zag zitten om speaker te zijn tijdens de amateurkampen. Om dan dit jaar mijn vergunning voor de profkampen te ontvangen. Voor mij is het een nieuwe wereld waar ik eerst wat angstvallig tegenover stond aangezien ik weinig kennis heb over de sport zelf. Stilaan merk ik meer en meer dat boks een hele mooie sport is met veel respect voor elkaars tegenstander. De sfeer tijdens zulke evenementen is echt wel hartverwarmend.”

Het boksgala 2020 gaat door op zaterdag 7 maart 2020 om 19 uur in de sporthal Sint-Pieter op de Olympialaan 10 te Sint-Truiden.