Supportersgroepen STVV en KRC Genk veroordelen wangedrag, maar wijzen ook naar elkaar Birger Vandael

29 september 2019

18u35 0 Sint-Truiden In de nasleep van de uit de hand gelopen Limburgse voetbalderby veroordelen de supportersgroepen van STVV en KRC Genk het wangedrag van de thuis- én uitsupporters. Bij STVV vindt men dat vooral de bezoekers over de schreef gingen, bij Genk vindt men dat de wedstrijd al eerder had gestaakt moeten worden.

Voorzitter van het supportersverbond KSTVV Mike Swysen wil graag nog een nuance plaatsen bij de gebeurtenissen. “Het klopt dat er met projectielen werd gegooid vanuit het thuisvak en dat kan niet. Toch vind ik dat men nogal gemakkelijk voorbij gaat aan de provocaties van doelman Gaëtan Coucke richting harde kern. Dat was de aanleiding voor de regen van cola, biertjes en helaas ook een paar aanstekers.”

Swysen benadrukt dat hij het gooien van projectielen niet goedkeurt, maar relativeert meteen: “Dit gebeurt op veel Vlaamse voetbalvelden en je brengt er geen mensen mee in gevaar. Bij Genk zegt men dat ook na de onderbreking projectielen in het rond blijven vliegen, dat komt omdat er altijd met bier wordt gegooid bij een doelpunt. Je ziet dat een dergelijke beer shower ook in Dortmund of bij de nationale ploeg.”

Kwestie van centimeters

Volgens Swysen was het gedrag van de Genksupporters veel erger dan het gedrag van de Truiense fans: “Al vanaf het begin van de wedstrijd waren ze bezig om het ‘glazen kot' los te maken. Dat is helemaal geëscaleerd en ik heb vernomen dat het een kwestie van centimeters was alvorens de hele installatie het zou begeven. Je zit hier duidelijk met twee maten en twee gewichten. Iedereen maakt nu een spel van die glazen installatie, maar in Genk zitten wij eveneens achter plexiglas. Ik verwacht dat men uiteindelijk voor een Belgische oplossing zullen kiezen en dezelfde sanctie aan beide clubs geeft. Voor een wedstrijd achter gesloten deuren heb ik geen schrik! Ik hoop naar de toekomst toe dat Genk erin slaagt de heethoofden uit hun supporterskern te verwijderen."

“Duidelijk zichtbaar op televisiebeelden”

De club KRC Genk ging in overleg met de overkoepelende supportersvereniging en legt de hoofdrol bij de Truiense supporters. “Zij bleven met voorwerpen gooien, waarna de scheidsrechter een tweede keer moest ingrijpen en het spel stillegde in de 62ste minuut. Er volgde een onderbreking van meer dan een kwartier. Ook na die onderbreking bleef de Truiense aanhang onze spelers bekogelen met voorwerpen, wat duidelijk zichtbaar was in het stadion en op televisiebeelden. Hierom had de wedstrijdleiding de wedstrijd reeds veel sneller moeten staken.”

Ook de supporters van Genk reageerden uiteindelijk en daar wil men bij de landskampioen niet blind voor zijn: “We betreuren de acties van beide supportersgroepen en roepen op om onze Limburgse ploegen positief te steunen.” Net als in de wedstrijd zijn er ook in de tribunes geen winnaar van deze tumultueuze avond.