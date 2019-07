Succeseditie “De Kip, het Ei en het Feest” brengt 12.000 euro op Dirk Selis

09u14 5 Sint-Truiden Vandaag maakten schepenen Hilde Vautmans en Pascy Monette (Open Vld) de opbrengst bekend van de 19de editie van hun jaarlijkse eetfestijn “De Kip, het Ei en het Feest”, dat plaatsvond op 1 mei. Progeriapatiëntjes Michiel, Amber en Mats en de Truiense kinderkankerpatiëntjes Myrthe, Driesje en Zary mogen elk 2000 euro in ontvangst nemen.

“Deze 19de editie van “De Kip, het Ei en het Feest” was, met meer dan 1000 aanwezigen, opnieuw een groot succes” vertellen schepenen in Sint-Truiden Hilde Vautmans en Pascy Monette (Open Vld). “Deze speciale editie van het eetfestijn stond dit jaar niet alleen in het teken van de Belgische progeriapatiëntjes Michiel, Amber en Mats, maar ook van de Truiense kinderkankerpatiëntjes Myrthe, Driesje en Zary. We zijn dan ook heel tevreden dat we mogen aankondigen dat ieder patiëntje 2000 euro krijgt. En dat verdienen deze kinderen. Niet alleen strijden deze kanjers dagelijks tegen hun ziekte, ook mogen we de zware financiële kosten die de ziekte met zich meebrengt niet vergeten. Het doet ons daarom echt een groot plezier dat we de kinderen met de opbrengst een leuke dag kunnen bezorgen. Onze intentie was om de kinderen een onvergetelijke reis naar Disneyland te schenken, maar natuurlijk zijn de kinderen helemaal vrij om te kiezen wat ze met het bedrag doen. We willen nogmaals alle aanwezigen, sponsors, kunstenaars Philippe Lebeau, Dany Tulkens, Tom Herck, Luc Boy en Lydie Roosen en Penspony Benny Su bedanken voor hun steun” besluiten Vautmans en Monette.