STVV wint met 1-2 in oefenduel tegen Westerlo Filip Kevers

04 september 2020

15u23 0 Sint-Truiden STVV won vanmiddag in een oefenduel in het Kuipke met 1-2 van Westerlo. Goals van Ito en Colidio. Nieuwkomer Cacace kwam een eerste keer in actie.

Muscat vroeg en kreeg een oefenmatch omdat hij tijdens de interlandbreak het ritme wou aanhouden en jongens met weinig speelkansen tot nog toe, aan het werk wilde zien. Hij gunde dan ook nagenoeg iedereen speelminuten. Opvallend. Schmidt, terug na blessure, speelde een helft. En nieuwkomer Cacace speelde een helft tot ieders genoegdoening op de linksachter.

Ito en Colidio afwerkers van dienst

Al heel snel klom STVV op voorsprong. Ito kende één van zijn begenadigde momenten. Hij kapte op de rand van de zestien naar zijn rechtervoet en schoof het leer vervolgens heerlijk in de linkerbenedenhoek. Ook daarna was STVV doorlopend baas. Maar toch duurde het tot in de 70ste minuut vooraleer de Kanaries konden verdubbelen. Toen Balongo in de zestien werd neergehaald ging de bal op de stip. Colidio zette feilloos om. 0-2 en match gespeeld. Een aansluitingstreffer van Westerlo via Dierckx veranderde daar niets meer aan.

Samenstelling

STVV (1ste helft): Steppe; Janssens, Buatu, Mmaee, Matsubara; Konaté, Van Dessel, Durkin, Nakamura; Ito, Nazon.

STVV (2de helft): Schmidt, Sankhon, Pol Garcia, Teixeira, Cacace, Asamoah, Colombatto, Lucas, Lee; Colidio, Balongo.

Meer over Asamoah

Balongo

Buatu

Cacace

Colidio

Colombatto

Durkin

Ito