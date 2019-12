STVV-supporters razend om foto Casper De Norre met Anti-Sint-Truiden sticker Dirk Selis en Filip Kevers

29 december 2019

16u39 0 Sint-Truiden Een foto waarop Casper De Norre een sticker toont met daarop ‘anti Sint-Truiden’ zorgt voor heel wat beroering bij STVV-supporters. Het regende zondagnamiddag dan ook verbolgen reacties van STVV-supporters. De Norre heeft zich al op zijn Facebook-pagina geëxcuseerd.

Casper De Norre verliet STVV begin januari en trok naar KRC Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Ondanks de vele pogingen van de clubleiding om de jonge Herkenaar langer aan de club te binden, koos De Norre toch voor Genk. De club en de supporters wenste hem in januari nog het allerbeste toe in zijn carrière en dankte hem voor zijn uitstekende inzet de afgelopen seizoenen. Maar vandaag kan De Norre op veel minder sympathie rekenen van de STVV-supporters. Op site van de Truiense internetkrant Truineer.be die de foto als eerste postte, regende het verbolgen en boze reacties.

Niet goed bij nagedacht

“Ik was gisteren in mijn vrije tijd op de match Brighton-Bournemouth”, reageert een geschrokken Casper De Norre. “Daar waren ook supporters die op de foto wilden met mij en Dries. Op één van de foto’s moest ik een sticker vasthouden. Ik heb er niet goed bij nagedacht en ben gewoon op de foto gegaan. Dom van mij om dit te doen. Het getuigt van weinig respect richting de ploeg waar ik ben gevormd en gegroeid. Ik besefte pas na de foto dat ik hierdoor mensen kan schofferen die dit niet verdienen en mij altijd gesteund hebben. Ik heb me laten meeslepen, en biedt mijn excuses aan voor deze misplaatste foto.”