STVV speelt thuiswedstrijden in augustus zonder publiek: “Enige juiste beslissing” Dirk Selis

24 juli 2020

13u18 0 Sint-Truiden De Nationale Veiligheidsraad besliste afgelopen donderdag nog dat er geen verdere versoepelingen zullen volgen van de coronamaatregelen. Bijgevolg worden er maximaal 400 supporters toegelaten in de Belgische stadions in augustus. Het al dan niet willekeurig selecteren van 400 supporters strookt niet met de filosofie van de club. STVV beschouwt elke fan als evenwaardig. Bovendien wil de club geen enkel risico nemen voor de volksgezondheid.

STVV heeft in samenspraak met de lokale autoriteiten en de burgemeester van Stad Sint-Truiden het besluit genomen dat er geen supporters zullen toelaten worden voor de eerste twee thuiswedstrijden van de Jupiler Pro League 2020-2021 op Stayen. Het betreft de thuiswedstrijden tegen RSC Anderlecht op 9 augustus en Cercle Brugge op 24 augustus. Enkel de spelers en staf van beide teams, de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv-productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen worden toegelaten.

Enige juiste beslissing

“Deze beslissing nemen, was uiterst moeilijk. Gezien de ontwikkelingen van de pandemie is dit ook de enige juiste beslissing. We moeten nu denken aan het algemeen belang. Als we ons nu allemaal aan de maatregelen houden, kunnen we snel weer samen zijn op Stayen”, zegt voorzitter van STVV David Meekers.

“Het garanderen van de gezondheid en de veiligheid van de voetballers en staf van de betrokken clubs, de supporters van STVV en onze bevolking blijft een absolute prioriteit. We willen dan ook geen enkel risico nemen op het vlak van de volksgezondheid en elke mogelijkheid tot opflakkering van het virus in Sint-Truiden zo veel mogelijk uitsluiten. Het afwerken van de thuiswedstrijden zonder publiek is dan ook de enige juiste beslissing”, besluit burgemeester Veerle Heeren.