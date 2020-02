Studenten UCLL openen conceptstores rond gezondheid en duurzaamheid Dirk Selis

06 februari 2020

14u47 0 Sint-Truiden Veertig studenten Bedrijfsmanagement van UCLL stampen samen met de stad Sint-Truiden acht pop-upwinkels uit de grond, en bewijzen zo dat ze van vele markten thuis zijn.

Tijdens de komende weken kan je in het centrum van Sint-Truiden maar liefst acht pop-up stores ontdekken in het thema ‘Gezondheid & duurzaamheid’. Maar er is meer. Je kan er tijdens workshops ontdekken hoe je je auto ecologisch kan wassen en hoe je je kleinkinderen (toch) kan verwennen met suikervrij lekkers. CM Limburg reageerde alvast erg enthousiast en bood hun voormalige kantoorruimte aan als winkelruimte.

“Dit project integreert alles wat onze studenten de voorgaande jaren geleerd hebben”, vertelt UCLL-docente Sophie Haenen. “De studenten moeten veel inzicht en inzet tonen om het project te realiseren. Sommige weten na dit traject met zekerheid dat ze ook zelfstandige willen worden, anderen beseffen er het omgekeerde door.”

Inspiratie

“Sint-Truiden heeft een gezellig en bloeiend handelscentrum”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Via de advieswerking van ons Huis van de Ondernemer en het winkelbelevingsaanbod van handelaarskoepel Shop & The City proberen het stadsbestuur die bedrijvigheid maximaal te ondersteunen. Daarnaast zijn de frisse ideeën en toekomstgerichte concepten van de UCLL studenten erg welkom in ons lokale ondernemerslandschap. Ze kunnen het enkel inspireren en verrijken, aangezien digitalisering en veranderde kooppatronen grote uitdagingen vormen voor onze lokale winkeliers. Innovatie is in deze erg belangrijk.”

De studenten heten shoppers welkom tussen 9 en 18 uur, van 7 tot en met 23 februari op vier locaties in het stadscentrum van Sint-Truiden.

Gezondheid voorop voor de werkende mens bij Healin – Inspiring Better Health

“Healin zorgt ervoor dat mensen mentale en fysieke gezondheid terug op de eerste plaats zetten, ondanks hun drukke leven. Wij bieden coldpressed juices, kruidenthee’s, gezonde desserts en natuurlijke producten aan”, zegt studente Sanne Schrooten. “We zetten in op een ontspannende, aangename sfeer door het interieur en onze geuren.”

Milieuvriendelijk je auto poetsen bij Weco

“Met ons volledig milieuvriendelijk aanbod maak je de wereld en jouw auto mooier”, vertelt student Bernd Everaerts. “Wij willen ervoor zorgen dat er geen schadelijke stoffen in het rioolwater terechtkomen, we gebruiken dus 100% afbreekbare producten. Daarnaast voorzien wij de ultieme race-ervaring met fantastische prijzen.”

Totale fietsbeleving bij Cycling Experience Store

“Voor de complete fietservaring bent u bij ons aan het juiste adres”, vertelt Student Jef Croonen. “Wij verkopen wielerkledij, kwaliteitsvolle sportvoedingsupplementen en organiseren fietstochten. Wij willen zorgen voor dé totale fietsbeleving en producten aanbieden om eender welke sportprestatie te bevorderen.”

Naturfinity – Healthy Mind in a Healthy Body

“Naturfinity wil innerlijke en uiterlijke gezondheid meer onder de aandacht brengen”, vertelt studente Hamegol Keihani. “Dit gaan wij verwezenlijken door het verkopen van gezonde voeding aangepast aan diabetespatiënten, lactose- en glutenintolerante mensen of gewoon voor iedereen die een gezondere levensstijl hanteert.”

“We zullen in onze pop-up ook ook een uitgebreid gamma aan natuurlijke verzorgingsproducten aanbieden, om zo het motto van een gezonde geest in een gezond lichaam na te streven.”

Handgemaakte juweel- en decoratiepret bij Moods & Goods.

“Bij Moods & Goods staat een ‘happy mood’ centraal”, vertelt studente Sofie Ramaekers. “Wij willen producten verkopen waar je jezelf of iemand anders blij mee kan maken. Denk maar aan leuke, handgemaakte juwelen of decoratie om van jouw huis nog meer een thuis te maken. Naast onze leuke producten kan u bij ons ook altijd terecht voor een lekker drankje en een gezellige babbel. Kortom: Everything to fit your mood!”

Zero-waste lifestyle bij Lifetime

“Lifetime wil de gigantische afvalberg tegengaan door single-use producten zoals plastieken rietjes en flesjes te vervangen door duurzame en mooie varianten”, weet student Anton Schepers. “Hierdoor proberen we het leven van de klanten te vergemakkelijken en ze geld te laten besparen zonder dat ze er iets voor moeten opofferen.”

Verpakkingsvrij shopplezier bij Lituation

“Bent u de grote afvalbergen ook meer dan beu?” vraagt student Claudio Salvaggio zich af. “Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Vanuit het thema ‘Duurzaamheid en milieu’ hebben wij ervoor gekozen om een verpakkingsvrije winkel te openen en zo de immense afvalberg te verkleinen.”

‘One-stop-shopgenot’ voor mode- en accesoirejagers bij Urban Beauty

“Wij zijn een one-stop shop met allerlei hoekjes waar vrouwen die een ‘happy moment’ willen meemaken welkom zijn”, zegt student Esra Arslan. “Of je nu op zoek bent naar trendy kledij, een juweeltje of je hebt zin in een gezond sapje, het kan allemaal bij Urban Beauty. Kortom, Urban Beauty wordt de ideale plek waar vrouwen kunnen ontspannen en genieten van schitterende producten.”