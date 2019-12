Strip over darmkanker van Truienaar Mario Boon en Hasselaar Luc Colemont nu al in 9 talen beschikbaar: “Aan het Chinees wordt gewerkt” Dirk Selis

30 december 2019

16u55 0 Sint-Truiden ‘Dirk, het leven is een strijd waard’ de strip van Truienaar Mario Boon is vandaag is nu al in 9 talen verkrijgbaar. Het scenario van de bijzondere graphic novel over het belang van het vroegtijdig opsporen van darmkanker is van de hand van darmspecialist dokter Luc Colemont. “In het Chinees wordt er aan gewerkt en het (Zuid)-Afrikaans, Deens, Zweeds, Noors, Georgisch en Grieks zitten in de pipeline”, vertelt de darmkankerspecialist.

“De strip vertelt het verhaal van een man van vijftig bij wie darmkanker wordt vastgesteld na een stoelgangtest”, vertellen de makers. “Het is duidelijk geen Kiekeboe, maar wel een spannend en ontroerend verhaal dat zich deels afspeelt in Rome”, vertelt striptekenaar Mario Boon ook bekend van de strips X!NK en Mon&Tuur.

Universeel

“De reden waarom er zoveel vertalingen van Dirk voorhanden zijn, ligt om te beginnen in het universele karakter van darmkanker. Welke nationaliteit ook, niemand ontsnapt eraan”, vertelt dr. Luc Colemont. “Onze laagdrempelige manier om via een strip mensen te sensibiliseren wordt dan ook in het buitenland gesmaakt. Ik droomde er al jaren van om een film te maken over darmkanker. Een film zoals Philadelphia met Tom Hanks uit 1993. De film liet het grote mondiale publiek kennis maken met aids, een op dat moment relatief onbekende ziekte. Maar goed, ik moest realistisch blijven, dus was een strip ‘the next best thing’. Maar kijk, het werkt. Op internationale congressen word ik vaak aangesproken door bedrijven, artsenverenigingen of vertegenwoordigers van de overheid. Ik geef dat dan door aan onze uitgeverij Ballon en die doet de rest. Vandaar dat ons hoofdpersonage Dirk in het Frans Jean heet, in het Engels John, in het Spaans Juan en in het Catalaans Joan, in het Italiaans Luca, in het Turks Erol en in het Duits gewoon terug Dirk heet. In het Chinees wordt er aan gewerkt en het (Zuid)-Afrikaans, Deens, Zweeds, Noors, Georgisch en Grieks zitten in de pipeline. Eind 2020 hopen we 20 vertalingen te hebben, niet slecht voor ons jubileumjaar”, besluit de darmkankerspecialist.