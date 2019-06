Strijden tegen bladluizen? Doe het met bloemenmengsel Dirk Selis

03 juni 2019

12u14 0 Sint-Truiden Leerkrachten van de afdeling tuinbouw van Hasp-O Stadsrand leggen wilde bloemenstroken aan in fruitboomgaarden. De bloemen trekken roofinsecten aan die komaf maken met onder meer bladluizen, die de gewassen aantasten.

Het innovatieve project, dat bedoeld is om insecticiden overbodig te maken, wordt gedragen door de Studiekring Guvelingen, de leerkrachten van de afdeling tuinbouw en de firma Hermoo, marktleider van gewasbeschermingsmiddelen. Ze staken de koppen bij elkaar en stelden een uniek wildbloemenmengsel samen. Vorige week zaaiden ze de bloemen aan in stroken tussen de fruitbomen. “Gewassen beschermen wordt moeilijker, doordat bepaalde insecticiden en herbiciden in opspraak zijn gekomen”, vertelt Lieve Nackom, directeur van de tuinbouwschool. “De fruittelers zijn daarom genoodzaakt om natuurlijke bondgenoten te zoeken.”

Energiebronnen

Enkele voorbeelden van natuurlijke vijanden zijn lieveheersbeestjes, gaasvliegen, roofwantsen, zweefvliegen en sluipwespen. Zij bestrijden onder meer de perenbladvlo en de bladluis. “Roofinsecten hebben behalve prooien, ook plantaardig voedsel nodig, zoals nectar en stuifmeel”, legt voorzitter van de Studiekring Guvelingen, Eddy Leclere, uit. “Zonder deze energiebronnen gaan ze eerder dood en kunnen ze minder eitjes afzetten. Daarom is het heel belangrijk dat de bloemen zich dicht bij de gewassen bevinden.” Eind deze maand zal het bloemrijk resultaat alvast te bewonderen zijn.