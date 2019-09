Exclusief voor abonnees Strafpleiter Bert Vanmechelen wil niemand buitensluiten voor kankerbenefiet: “Liever een criminele weldoener, dan een gierige pastoor” Dirk Selis

04 september 2019

16u08 0 Sint-Truiden “Jaarlijks circuleert er in Limburg maar liefst een miljard euro aan crimineel geld dat onze samenleving ontwricht”, dat vertelde procureur Guido Vermeiren bij het begin van het gerechtelijk jaar. Het Limburgse parket waarschuwt de Limburgers voor criminele weldoeners. “Onzin”, zegt strafpleiter Bert Vanmechelen, die deze maand zijn jaarlijkse benefiet organiseert in zijn strijd tegen kinderkanker. “Hoe kan dit een misdrijf uitmaken?”

Ook de leden van motorbendes worden door het Limburgse parket geviseerd. “Zij proberen zich naar buiten toe nadrukkelijk positief te presenteren en respect op te bouwen binnen de club of vereniging door bijvoorbeeld goede doelen te sponsoren, de clubs financieel te steunen of door vzw’s op te richten voor een goed doel. Daarna gaan ze via de club hun geld witwassen, drugs verkopen of zelfs mensen afpersen”, klonk het begin deze zomer in een persmededeling. Maar de Truiense stafpleiter en bezieler van Fighters against Cancer (FAC) Bert Vanmechelen denkt daar duidelijk anders over. “Ik was enigszins verwonderd om deze ‘crimefighting strategie’ te vernemen, want ik zie niet onmiddellijk in hoe dit een misdrijf zou uitmaken, integendeel mijn boodschap is : criminele weldoeners aller landen, kom en verzamel u en kom geld aan ons doneren! Wij nemen het met plezier aan en iedereen is welkom bij ons: bankdirecteurs, prostituees, hooligans, deurwaarders, motorclubs. We hopen ook dit jaar – en dit voor de 6de keer op rij - een recordopbrengst binnen te halen voor het goede doel, meer bepaald de strijd tegen kinderkanker. Vorig jaar hadden we een recordopbrengst van 60.166 euro en we hopen dit te overtreffen.”

