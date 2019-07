Straattheater De Boddelkèèr treedt op in WZC ’t Meiland DSS

04 juli 2019

14u09 0 Sint-Truiden Lachen is gezond! En dat vinden ook de bewoners van woonzorgcentrum ’t Meiland. Zij konden woensdag genieten van het optreden van De Boddelkèèr.

“Dit jaar is het thema van straattheater De Boddelkèèr ‘De Boddelkèèr incorrect’. Ze brengen een satire op de politiek, het uniform denken, de klimaathysterie, de genderneutraliteit en het (zw)erfgoed Sint-Truiden. Als kers op de taart gebeurt dit optreden volledig in ’t plat Sintruins. De Boddelkèèr treedt al enkele jaren op in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden”, vertelt Evelyne Fontaine van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

“De bewoners van woonzorgcentrum ’t Meiland konden gisteren dus ook weer genieten van een show vol grappige sketches en leuke liedjes. De Boddelkèèr is in de woonzorgcentra keer op keer een succes, dit is duidelijk te zien aan de volle zaal die we elk jaar hebben. Voor de bewoners is het niet altijd mogelijk om naar een show te gaan kijken buitenshuis, dus daarom koos Zorgbedrijf Sint-Truiden om De Boddelkèèr naar de woonzorgcentra te halen. Want lachen is gezond en iedereen kan wel wat humor in zijn leven gebruiken”, besluit Fontaine.