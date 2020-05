Steven Van Gucht over broeihaard in Sint-Truiden: “Twee soorten testen creëerden een vals beeld” Dirk Selis

25 mei 2020

11u42 6 Sint-Truiden “Waar komen die 41 besmettingen vandaan?”, is een vraag die op de lippen van zowat alle Truienaren gebrand staat. In het bijzonder op die van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) die gisteren door Sciensano in snelheid gepakt werd. Zij was niet op de hoogte en wil nu weten waar die 41 besmette Truienaren plots vandaan komen. Want zondagavond moest Sciensano haar het antwoord schuldig blijven. Maar vandaag kwam er dan toch duidelijkheid. “Bij nadere analyse blijkt dat er resultaten van twee soorten testen gemixt werden, wat vermoedelijk een vals beeld opleverde”

Het was viroloog Marc Vanranst ‘himself’ die de Zuid-Limburgers tijdens het VRT-middagjournaal naar adem deed happen. “We zien de voorbije dagen dat Sint-Truiden opnieuw een broeihaard is van het coronavirus”, zei die met rustige stem tegen Wim De Vilder. In Sint-Truiden sloegen ze in een kramp. Want daar wordt alles in het werk gesteld om de stad terug in de steigers te krijgen. Sint-Truiden krijgt het etiket coronastad opgekleefd en wil daar halsstarrig van af. De veelbesproken lockdownBBQ van ex-schepen Pascal Vossius waar de dochter van Goedele Liekens letterlijk uit de kast kwam vallen, gooide op Moederdag al stevig roet in het eten. Deze nieuwe opflakkering kan de Trudostad dus missen als kiespijn. Maar de cijfers van Sciensano spreken een relanceringsscenario tegen.

Wat zeggen de cijfers

Laat ons even naar die cijfers kijken. Afgelopen vrijdag signaleerde Sciensano dat er in Sint-Truiden tot dan toe 667 besmettingen met het coronavirus vastgesteld waren. Dat waren er zeven meer dan de dag voordien. Eén dag later, zaterdag, steeg dat aantal plots met 32 tot 699 besmette personen. Zondag kwamen er tot slot nog eens twee bij. Een rekensommetje brengt ons dan tot het feit dat er in Sint-Truiden op drie dagen tijd 41 nieuwe besmettingen gerapporteerd werden. Wel heel erg veel, te weten dat er in heel Limburg ‘slechts’ 166 besmettingen bij kwamen.

Het is hier rustig. De meest rustige periode sinds het begin van de crisis Miet Driesen

Op de kaart die het aantal nieuwe besmettingen tussen 21 en 23 mei toont, kleurt Sint-Truiden dan ook bloedrood. Voorlopig is daar in het Sint-Trudo Ziekenhuis weinig van te merken. “Het is hier rustig. De meest rustige periode sinds het begin van de crisis”, zegt woordvoerder Miet Driesen. “Vandaag zijn er 10 opgenomen patiënten, waarvan 3 op intensieve zorgen. De voorbije 10 dagen hadden we gemiddeld 9,5 opgenomen coronapatiënten in ons ziekenhuis. In totaal zijn er tot op vandaag 89 mensen overleden aan het virus.”

Vals beeld

“Wat Sint-Truiden betreft hebben we de laatste drie dagen hoge cijfers gemeten”, zei Steven Van Gucht vandaag op de persconferentie. “Nochtans wisten de gezondheidsinspecteurs, de triagecentra en de huisartsen ons niet opmerkelijks te vertellen. Bij nadere analyse blijkt dat er resultaten van twee soorten testen gemixt werden, wat vermoedelijk een vals beeld opleverde. Zowel de resultaten bekomen door de PCR-testen als de nieuwere serologietesten zaten vervat in die cijfers. Wat die laatste betreft, gaat het vaak over al wat oudere infecties. Meteen een mogelijke verklaring voor het hoge cijfer. Dus gaat het hier niet over een nieuwe opflakkering.”